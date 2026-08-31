Обновление Windows 11 сломало мышку, обои и шрифты. Microsoft в курсе, но ничего не делает

Microsoft выпустила патч для Windows 11, который должен был улучшить систему, но на деле лишь сломал ее. Обновление портит шрифты, прячет курсор мыши и крушит многие другие базовые параметры, включая обои для рабочего стола. Microsoft знает о проблеме, но патч пока не выпустила.

Хотели как лучше

Пользователи OC Windows 11 столкнулись с новыми сбоями системы после установки патча KB5120998. Как пишет профильный портал Windows Latest, апдейт, который должен был привнести в систему улучшенный поиск, обновленную панель задач и ряд других изменений, на деле в первую очередь испортил базовые ее функции.

В частности, установка обновления моментально «бьет» по шрифтам, обоям для рабочего стола и курсору мыши. Системой становится невозможно пользоваться – курсор исчезает с экрана, а когда появляется, то начинает менять свои размеры, становясь то поистине гигантским, то микроскопически маленьким.

Также многие пользователи обнаружили черный фон вместо красивой картинки на рабочем столе. Установленные ими обои автоматически сменились на сплошную заливку черным цветом, и повторная установка изображения здесь никак не помогла. Универсальное средство ремонта Windows, перезагрузка ПК, каждый раз убирает изображение с рабочего стола и устанавливает вместо него обычный черный фон.

Clint Patterson / Unsplash Проблем от обновлений Windows почти всегда больше, нежели пользы

У некоторых пользователей в дополнение к перечисленным проблемам возникли трудности еще и системными шрифтами. Они стали отображаться слишком размыто. Поиск по системным каталогам тоже перестал работать, но лишь у части пользователей.

Мы здесь работаем, люди в курсе

В том, что все вышеуказанное внедряет в систему именно патч Microsoft, никаких сомнений нет. До его установки курсор, обои, системный поиск и шрифты функционировали корректно.

Обычно Microsoft до последнего игнорирует жалобы пользователей на новые глюки Windows 11 и по-тихому выпускает устраняющую их заплатку, которая часто ломает что-либо еще. Но на этот раз корпорация решила отреагировать сразу.

Представители Microsoft заявили, что в курсе проблемы. Но этим пока все ограничилось – нет ни нового патча, который убирает возникшие баги, ни даже даты его релиза.

Взять все в свои руки

У пользователей пока сохраняется возможность самостоятельно разобраться с проблемами, которые несет в себе апдейт KB5120998. Первый способ – превентивный: если это обновление еще не установилось на ПК, то можно принудительно отключить автоматическое обновление системы. В этом случае пользователь убережет себя и свой компьютер от бесконечного потока кривых патчей, которые Microsoft генерирует для Windows 11 на протяжении последних пяти лет с момента выхода системы в октябре 2021 г.

Второй способ подходит для тех, кто не уберег свой ПК от установки KB5120998. Этот патч можно удалить вручную – для этого нужно открыть оснастку «Параметры», перейти в раздел «Центр обновления Windows», там открыть «Журнал обновлений», найти в списке апдейт KB5120998, выделить его одиночным кликом левой кнопкой мышки и нажать кнопку «Удалить».

Выбор без выбора

Windows 11 – единственная настольная ОС Microsoft, которая пока продолжает получать бесплатные обновления. Ее предшественница, Windows 10 лишилась такой поддержки в октябре 2025 г.

Пользователи, не желающие переходить на macOS или Linux, вынуждены делать выбор – или оставаться на старой ОС, или переходить на Windows 11 и отключать апдейты, или же ставить Windows 11 и рисковать остаться один на один со сломанным ПК из-за очередного сырого патча.

Первый вариант плох тем, что сторонние компании постепенно прекращают поддержку старых ОС Microsoft. Например, Nvidia, главный в мире производитель видеокарт, больше не будет выпускать драйверы для них под Windows 10.

Также старые системы, лишенные обновлений, со временем становятся удобными мишенями для хакеров – уязвимости в них никто не закрывает, следовательно, шансы успешного взлома выше. То же касается и Windows 11 с отключенными апдейтами.

Таким образом, выбора пользователям Microsoft не оставляет. Если они не хотят стать жертвами кибервзлома и при этом желают пользоваться современными ПК, им придется работать в Windows 11 и получать для нее обновления, какими бы кривыми они ни были.