Технологические партнеры vStack и «Dатару» предложат клиентам программно-аппаратный комплекс на базе собственных решений

Российский вендор «Dатару», специализирующийся на серверном и сетевом оборудовании, СХД, а также решениях для бизнеса, стал партнером производителя платформы виртуализации корпоративного уровня vStack. Компании выпустят совместный программно-аппаратный комплекс (ПАК) на основе собственных серверов и программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

Потребность в программно-аппаратных комплексах увеличилась в период импортозамещения, поскольку переход на отечественные решения требует интегрировать технологии разных производителей. Для их корректной работы нужна доработка, на которую у заказчика зачастую нет времени. С помощью ПАКов клиенту не нужно изучать характеристики серверного оборудования, чтобы выбрать подходящую платформу виртуализации. С ПАК они получают уже инсталлированное ПО, которое сразу готово к работе.

По результатам тестирования платформы виртуализации корпоративного уровня vStack на совместимость и бесперебойное функционирование с серверными решениями DатаРу, компании представят совместный программно-аппаратный комплекс. Использование совместимых решений на базе российских ПО и оборудования позволит минимизировать риски некорректной работы, снизить расходы и сократить сроки при миграции на отечественные программные продукты.

«Сегодня бизнес все больше осознает необходимость миграции на российские платформы. Однако многие компании не знают плюсов и минусов отечественных решений и не имеют опыта подбора оборудования и ПО, произведенного в России. Ситуацию усложняет дефицит ИТ-специалистов, умеющих работать с российскими платформами. Разработка программно-аппаратного комплекса помогает упростить процесс миграции и снизить расходы, так как клиент получает полностью совместимое готовое решение», — сказал Станислав Мриль, генеральный директор vStack.

«Производство ПАКов в России в ближайшее время будет постоянно расти. Комплексное решение позволяет решить сразу несколько проблем заказчика. Во-первых, ему не нужно изучать все то множество новых продуктов, которое есть в сегменте рынка ПО и аппаратных решений. Во-вторых, ПАК не требует дополнительных настроек и сразу готов к использованию. В сотрудничестве с vStack мы сможем представить надежный продукт, который будет востребован на рынке и заинтересует корпоративных заказчиков», — сказал Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса «Dатару».

Сотрудничество российских компаний vStack и «Dатару» упростит миграцию с зарубежного оборудования и программного обеспечения и позволит предложить клиентам обоих производителей надежное комплексное решение.

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«Dатару» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Команда «Dатару» предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, а также занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.

vStack — компания, разработавшая и поддерживающая платформу виртуализации корпоративного уровня. В команде vStack — российские специалисты с большим опытом работы в сфере облачных технологий. vStack состоит в реестре российского ПО.