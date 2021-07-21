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ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал»

В Москве открылась летняя школа Банка ВТБ и Высшей школы экономики по бизнес-информатике «Финтех. Взгляд в будущее». Ежегодные школы олимпиады – это образовательные форумы, на которые приглашаются участники олимпиады «Я – профессионал», успешно прошедшие дополнительный конкурс. В этом году участниками летней школы стали 100 студентов из 22 регионов и 40 вузов. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С 21 по 23 июля участников школы ждет интенсивное погружение в сферу финтеха. Эксперты Банка ВТБ и НИУ ВШЭ расскажут об инновациях в сфере ИТ и глобальных трендах, определяющих развитие бизнеса в 2021-2023 гг. Представители департамента персонала Банка ВТБ расскажут о перспективах построения карьеры в ИТ-команде. В рамках деловой игры «Перспектива» студенты познакомятся с подходом к пошаговому планированию карьеры, составят подробный индивидуальный план развития в интересующей их профессиональной области.

В ходе мероприятия ребят также ждет серия митапов и мастер-классов от ведущих экспертов Банка ВТБ и НИУ ВШЭ. Во время мастер-классов студенты узнают, как работает ИТ-команда и как проходит цифровая трансформация в одном из крупнейших банков страны. Руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса – вице-президент Банка ВТБ Алексей Фетисов расскажет, какие поведенческие компетенции необходимо развивать на разных уровнях карьеры. Профессор департамента бизнес-информатики, академический руководитель программы «Электронный бизнес и цифровые инновации» НИУ ВШЭ Михаил Комаров проведет лекцию на тему «В будущее возьмут не всех. Машины заменят людей». Студенты получат возможность обсудить с экспертами такие важные темы, как микросервисная архитектура, технологии искусственного интеллекта, методы веб-программирования, модельные риски и информационная безопасность.

«ВТБ поддерживает среду для развития молодежи и получения молодыми людьми образования, соответствующего мировым стандартам качества. Наша цель – это создание технологической среды, в которой обучающиеся смогут в самом эффективном формате получать знания для последующего применения на практике. Одновременно мы внедряем технологии для повышения надежности клиентских сервисов. Для реализации этой цели нужны сильные ИТ-специалисты. Уже сегодня над реализацией технологической трансформации в банке работают более 20 тысяч человек и очевидно, что спрос на ИТ-специалистов будет только расти. Такой проект, как летняя школа по бизнес-информатике «Финтех. Взгляд в будущее» помогает ребятам больше узнать о банковских технологиях», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Школа Банка ВТБ и Вышки по бизнес-информатике традиционно становится местом встречи для талантливых и амбициозных. В третьем сезоне «Я – профи» дипломантами направления «Бизнес-информатика» стали 76 участников олимпиады, а в четвертом – 84. Результаты говорят о том, что ИТ-сфера пользуется популярностью и привлекает смышленых и думающих студентов. И здесь, на школе, собрались ребята, которые следят за развитием всего нового и интересуются технологическими трендами. Молодость и умение мыслить – ваша главная движущая сила. Надеюсь, что за эти несколько дней вы сможете найти единомышленников, коллег и друзей», – отметил на открытии школы заместитель директора Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Матвей Навдаев.

Банк ВТБ и НИУ ВШЭ в четвертый раз проводят ежегодную школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал». С момента запуска олимпиады в 2017 году Банк ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». За это время в сезонных школах приняли участие около 800 студентов из более 40 регионов РФ.

Владимир Бахур

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