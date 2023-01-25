Россия импортозаместит маршрутизаторы. Запускается производство высокоскоростных роутеров с Wi-Fi 6

До конца 2024 г. в России начнется массовый выпуск роутеров с поддержкой Wi-Fi 6. Это скоростной стандарт – до 11 Гбит/с по воздуху. В России сейчас наиболее распространены роутеры с Wi-Fi 5 (6,77 Гбит/с на пике). На данный момент в России выпускаются лишь маршрутизаторы с поддержкой диапазона 2,4 ГГц, тогда как Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 работают преимущественно на 5 ГГц.

Отечественные роутеры

В России появится отечественное производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6, он же Wi-Fi 802.11ax. Производственный конвейер должен заработать не позднее 2024 г., но может и в течение 2023 г.

Проект по запуску производства высокотехнологичных современных маршрутизаторов на территории России в деталях описан в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО). Документ был утвержден еще в декабре 2022 г.

Ответственным за реализацию проекта назначено Минцифры России.

Wi-Fi 6 – это вполне современный, но все же на январь 2023 г. не самый передовой стандарт беспроводных сетей. Есть еще Wi-Fi 6Е, использующий частоты в диапазоне 6 ГГц. Он появился в начале 2021 г., но вплоть до конца 2022 г. был запрещен к использованию на территории России. Также мир стоит на пороге массового внедрения стандарта Wi-Fi 7, обещающего гигабитные скорости передачи информации без проводов.

В скором будущем такие устройства будут выпускаться на российских заводах

Для сравнения, теоретический комбинированный «потолок производительности» для Wi-Fi 6 заявлен на уровне до 11 Гбит/с. У Wi-Fi 7 он составляет 46 Гбит/с. У Wi-Fi 6E скорости примерно такие же, как у Wi-Fi 6, но есть доступ к диапазону 6 ГГц. Самый распространенный сейчас Wi-Fi 5 выдает, в лучшем случае, 6,77 Гбит/с.

План есть, дело за реализацией

Как пишут «Известия», по-настоящему массовым российское производство роутеров станет к началу 2025 г. К этому моменту должно быть собрано, по меньшей мере, 500 тыс. таких устройств. Целевой аудитории нет – в качестве потенциальных покупателей указаны как объекты промышленности, так и обычные потребители.

Предварительный список покупателей включает провайдеров «Ростелеком» и «ЭР-телеком». Они оба предоставляют услуги подключения проводного домашнего или офисного интернета, и у обоих есть опция в виде установки и настройки фирменного роутера.

По информации издания, одним только планом по выпуску роутеров в России, а также целевыми показателями производства в данном случае все не ограничивается. Ответственные за столь важное мероприятие, также должны наладить процесс снабжения конвейера необходимыми для сборки устройств комплектующими. Также дорожная карта НИПО предписывает обеспечить настройку каналов сбыта готовой продукции.

Начало положено

С технической точки зрения организация производства роутеров Wi-Fi 6 на территории России не должна представлять большой сложности. По словам собеседников издания, в настоящее время в стране имеются и работают конвейеры по сборке маршрутизаторов.

Вся тонкость здесь в том, что эта сборка осуществляется на основе импортной компонентной базы. Но пока неясно, о какой «начинке» роутеров идет речь в документе НИПО. Вполне вероятно, их электроника будет отечественной.

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Плюс к этому, имеющиеся в России производства роутеров на январь 2023 г. не выпускали модели с поддержкой Wi-Fi 6. В основном идет сборка дешевых моделей, поддерживающих лишь частоты 2,4 ГГц.

В этом диапазоне роутеры работают как минимум с начала XXI века. Также его используют беспроводные мыши и Bluetooth-устройства, что провоцирует проблемы с качеством передачи и приема сигнала, особенно в многоквартирных домах и многоэтажных офисных центрах.

Современные роутеры давно обеспечены поддержкой диапазона 5 ГГц, за счет чего почти нивелируется проблема помех, а также увеличивается скорость передачи данных. Устройства, не способные работать в нем, вполне можно считать морально устаревшими.

Как сообщили CNews представители Минцифры, в настоящее время у российских производителей имеются на руках прототипы роутеров Wi-Fi 6, притом как потребительского, так и корпоративного уровня. «Оборудование проходит финальные этапы тестирования: производство запланировано на ΙΙ квартал 2023 г.», – заявили в Минцифры.

Трудностей не избежать

Пока нет информации, логотипы каких брендов будут наноситься на роутеры с Wi-Fi 6, которые будут выпускаться в России. Вариантов тут три – это будут или отечественные бренды, неизвестные широким массам потребителей, или иностранные, к которым все давно привыкли. Третий – это брендированные роутеры для провайдеров, но едва ли им потребуется весь объем выпускаемой продукции.

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В любом из трех вариантов с очень высокой долей вероятности возникнут трудности со сбытом, утверждают источники издания. За время существования в мире в целом и в России в частности рынка роутеров с поддержкой 5 ГГц большинство пользователей уже перешли на них. Новые маршрутизаторы покупаются, как правило, на замену вышедшим из строя.

Один из вариантов сбыта – это современные новостройки, в которых квартиры часто сдаются с сетевым оборудованием. Другой вариант – это пользователи, желающие опробовать возможности стандарта Wi-Fi 6. Но им теперь ничего не мешает перейти на еще более современный и скоростной стандарт Wi-Fi 6E. Опрошенные изданием эксперты считают, что его тоже не мешало бы включить в дорожную карту НИПО. Однако пока что он там не упоминается.

Третий вариант – это поставки в госорганы, предприятия и организации с целью перехода на Wi-Fi 6 с менее современных и скоростных стандартов Wi-Fi 5 (802.11ac) и тем более Wi-Fi 4 (802.11n).