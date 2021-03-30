Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая?

Современные беспроводные сети по скорости передачи данных и по другим важным параметрам постепенно приближаются к проводным сетям и могут использоваться в качестве основной технологии для построения телекоммуникационной инфраструктуры компаний и корпораций. Но какую беспроводную технологию выбрать для создания корпоративной сети — Wi-Fi 6 или 5G?

Важное решение: какая беспроводная связь?

Еще недавно альтернативы технологии Wi-Fi для обеспечения офиса телефонией и интернетом беспроводной связью не было. По сравнению с Wi-Fi 5, стандарт Wi-Fi 6 (802.11 ax) — большой шаг вперед. Он выигрывает у предшественника по показателю максимальной широты полосы пропускания и по способности обмениваться данными сразу с несколькими устройствами. И, в целом, отличается более высокой надежностью.

Однако в качестве альтернативы этой технологии, как отмечает Зевс Керравала (Zeus Kerravala), основатель и главный аналитик ZK Research, можно рассматривать сотовую связь 5 поколения. Все зависит от потребностей конкретной компании и сценариев работы сети в каждой конкретной организации.

Важным в жизни 5G стало 27 января 2020 г., когда Федеральная комиссия по связи США разрешила использование полосы вещания шириной 150 МГц из диапазона 3,5 ГГц (от 3550 МГц до 3700 МГц) для коммерциализации поставщика беспроводных услуг без каких-либо ограничений. Согласно новым правилам, операторы беспроводной связи, имеющие эти частоты, могут развертывать мобильные сети 5G без необходимости приобретения лицензий на использование спектра. Это решение регулятора сделало сети 5G «корпоративной реальностью», благодаря ему можно создавать частные сети 5 поколения, например — для работы внутри отдельного здания или промплощадки.

США — крупнейший ИТ-рынок мира и решение комиссии, несомненно, подхлестнуло развитие технологий 5G.

В России, где самый популярный для строительства сетей 5G частотный диапазон (от 3400 МГц до 3800 МГц) занят военными системами, операторы сотовой связи о таком решении регулятора пока могут только мечтать…

Выбор между Wi-Fi6 и 5G вызывает споры о том, какой должна быть беспроводная связь следующего поколения в организации. Но надо признать, что единственного правильного ответа нет. Важно, чтобы сетевые инженеры понимали плюсы и минусы каждого решения и сценарии их использования.

Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 — это зрелая технология, которую поддерживает продуктами целый ряд хорошо зарекомендовавших себя поставщиков сетевого оборудования. Среди лидеров соответствующего магического квадранта Gartner — знакомые все лица, Cisco, Juniper, Aruba и Extreme Networks. Помещение Huawei в категорию «визионеров» может несколько удивить. Но, судя по пустоте в левом верхнем квадранте, новые лидеры появятся именно из числа визионеров.

Лидеры рынка сетевого оборудования

Источник: Gartner, 2020

Как уже говорилось выше, стандарт Wi-Fi 6 стал огромным шагом вперед по сравнению со своим предшественником, поскольку он был дополнен технологиями из мира сотовой связи, такими, как OFDMA и MU-MIMO, для улучшения качества спектра. Тем не менее, это не решило фундаментальную проблему: сети Wi-Fi работают в нелицензированном диапазоне частот, что делает их чувствительными к помехам. Вот почему независимо от того, насколько хорошо было проведено обследование объекта, на котором будут развертываться сети этого стандарта, и насколько тщательно продумана архитектура будущей сети, в сложных условиях проблемы с надежностью ее функционирования неизбежны. Иными словами, технология Wi-Fi 6 не позволяет окончательно уйти от типичной для беспроводной локальной сети ситуации, когда внезапно что-то перестает хорошо работать. Хотя, благодаря совершенствованию технологии, в сетях Wi-Fi 6 такие перебои будут возникать реже, чем в сетях предыдущих поколений.

Основным преимуществом технологии Wi-Fi является очень низкая стоимость, особенно «на стороне клиента», ноутбуки и устройства Интернета вещей будут стоить ненамного больше, чем устройства с поддержкой Wi-Fi 5.

Все это, наряду с повсеместным распространением технологии, делает сети на ее основе предпочтительными для некритичных приложений. Однако, считает Зевс Керравала, по-прежнему следует с осторожностью использовать сети Wi-Fi в критически важных областях.

5G как услуга

Организации могут обратиться за связью 5G к поставщикам услуг и попросить их предоставить им такую услугу. Это, безусловно, самый простой способ, однако, он влечет за собой ряд проблем.

Одна из них — зона покрытия. Поскольку сегодня ни один оператор не предлагает мобильную связь 5G повсюду, это означает, что организациям с географически-распределенной структурой, вероятно, потребуется заключить договор с несколькими поставщиками таких услуг, чтобы пользоваться ими везде, где это необходимо.

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Вторая, более серьезная проблема — это обеспечение права собственности на данные. При использовании услуг связи 5G телекоммуникационной компании данные проходят по операторской сети в ее ядро, а затем через интернет направляются обратно к клиенту. Такой подход резко контрастирует с использованием корпоративных локальных сетей, где все данные хранятся, обрабатываются и анализируются внутри ИТ-контура компании. Он несет в себе риски потери ценных данных в процессе их маршрутизации и передачи по сети поставщика услуг.

И еще одно соображение, которое вызывает беспокойство при выборе сетей 5G — это уровень обслуживания клиентов, который готов обеспечить тот или иной оператор связи. При обслуживании частных лиц «падение» сети считается допустимым, оператор отделывается извинениями и какими-то бонусами пострадавшим клиентам. Падение корпоративной сети, обслуживающей процессы в реальном времени, может привести к тяжким последствиям.

Создание собственного оператора

Все операторские сети 5G построены на оборудовании от нескольких поставщиков. В соответствующем магическом квадранте Gartner — Nokia, Ericsson и Huawei, к ним стараются приблизиться «визионеры» — ZTE и Samsung.

Лидеры рынка оборудования операторского класса 5G

Источник: Gartner, 2021

Однако приобретать оборудование у этих вендоров имеет смысл только крупнейшим предприятиям, корпоративные сети связи которых сопоставимы по размеру с телеком-инфраструктурой небольших сотовых операторов. Для 99% компаний в мире этот вариант не подходит — оборудование операторского класса отличается высокой надежностью, однако оно разрабатывалось для крупномасштабных сетей провайдеров, и потому для отдельных предприятий его возможности явно избыточны, а цена — неподъемна.

Кроме того, сложность оборудования 5G операторского уровня настолько велика, что многие телекоммуникационные компании приобретают у его производителей профессиональные услуги для его настройки и запуска. Некоторые операторы и вовсе передают процессы эксплуатации сети и управления ею на аутсорсинг вендору или специализированным сервисным компаниям. Что также недешево.

Инфраструктура 5G корпоративного класса

Для тех предприятий, которым возможности операторского оборудования кажутся излишними, а цена — слишком высокой, понемногу появляются альтернативы. Один из первых игроков на этом рынке — стартап Celona, оборудование которой, например, перепродает HPE Aruba. Со временем и другие поставщики оборудования на базе технологии Wi-Fi, вероятно, найдут свой путь к 5G-решениям корпоративного класса.

Преимущество этого варианта заключается в том, что он обеспечивает качество и надежность 5G и позволяет команде сетевых инженеров развертывать, управлять и эксплуатировать его, как Wi-Fi. Обратной стороной является стоимость клиентского оборудования 5G.Оно пока очень дорого, по крайней мере — по сравнению с клиентскими устройствами с поддержкой Wi-Fi 6.

Сценарии использования 5G

Хотя стоимость частного 5G делает его слишком дорогим для повсеместного развертывания, это отличный вариант для поддержки критически важных приложений. Например, на технологии 5G должны обратить внимание больницы, которые хотят подключить медицинское оборудование к беспроводной сети и не беспокоиться о нестабильности Wi-Fi. Промышленным предприятиям, которые до сих пор избегали этой технологии, следует рассмотреть возможность использования частных сетей 5G, чтобы избавиться от необходимости постоянно прокладывать кабели.

Оптимальным сценарием развертывания беспроводной сети следующего поколения, считает Зевс Керравала, было бы сочетание Wi-Fi 6 с частной сетью 5G корпоративного класса. Первая технология использовалась бы рядовыми сотрудниками и гостями компании в сценариях, не нуждающихся в высокой пропускной способности и надежности. Вторая применялась бы для более требовательных приложений.

Такой подход позволит организациям использовать сильные стороны обеих, но при этом разумно расходовать бюджет. Со временем стоимость частных сетей 5G, вероятно, упадет, и по мере того, как это произойдет, предприятия могут задуматься о расширении своей зоны обслуживания 5G и замене некоторых или всех своих сетей Wi-Fi в критических средах. Но на данный момент имеет смысл использовать обе технологии.