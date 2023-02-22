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OCS предлагает партнерам систему управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.айтиэм»

OCS Distribution объявила о начале продвижения в свой партнерский канал отечественного программного продукта «Зодиак.айтиэм» (Zodiac.ITM) – системы управления ИТ-инфраструктурой.

Система управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак.айтиэм» предназначена для решения задач администрирования и управления смешанными парками устройств (рабочие станции, сервера и другое оборудование) с различными операционными системами и процессорными архитектурами: аппаратная, программная и файловая инвентаризация; распространение и обновление программного обеспечения; массовое управление и контроль конфигураций управляемых устройств; удаленное подключение и администрирование рабочих станций; мМагазин приложений» для пользователей.

«Зодиак.айтиэм» решает задачи, которые традиционно закрываются функциональностью таких зарубежных аналогов как Microsoft SCCM, BMC, Altiris и т.д.

Проектирование, дизайн и разработка «Зодиак.айтиэм» осуществляется на территории России, «Зодиак.айтиэм» входит в Единый реестр российского ПО. Разработчиком продукта выступает «Референс пойнт».

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена
Поддержка ИТ-отрасли

Поддержкой и продвижением «Зодиак.айтиэм» занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения (ДИБиПО) OCS Distribution. Продуктовые эксперты дистрибьютора предоставляют партнерам все необходимые консультации, помогают в организации обучения, демонстраций и пилотов – как для дилеров, так и для конечных заказчиков.

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