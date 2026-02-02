Разделы

«Девелоника» FabricaONE.AI вошла в топ лидеров рейтинга компаний по заказной разработке ПО 2025 года по версии CNewsMarket

«Девелоника» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) вошла в число лидеров рейтинга российских компаний по заказной разработке ПО, заняв второе место в аналитическом обзоре CNewsMarket. Итоги исследования отражают результаты по итогам 2025 г. и учитывают ключевые параметры ИТ-подрядчиков: спектр услуг, отраслевые компетенции, технологический стек и использование ИИ-технологий в разработке ПО.

Аналитики CNewsMarket отмечают, что заказчики ожидают управляемости проектов, прозрачности метрик, оптимизации ресурсов и внедрения современных инструментов, включая участие подрядчиков в архитектурных решениях и сопровождении продуктов. Вывод обзора – рынку нужно комплексное технологическое партнёрство. В приоритете подрядчики, внедряющие ИИ в процессы разработки и тестирования ПО.

По итогам исследования, «Девелоника» набрала 636 баллов и стала топ-2 российского рынка. Как часть группы Softline, бренд третий год подряд подтверждает высокий уровень качества и зрелости внутренних процессов. Высоко отмечен опыт и комплексный подход компании — от проектирования и разработки до внедрения, настройки интеграций ИТ-сервисов и поддержки цифровых продуктов на всех этапах жизненного цикла, включая их развитие и монетизацию.

В исследовании CNewsMarket приняли участие более 15 российских ИТ-компаний. Оценка проводилась по совокупности критериев, включая проектные показатели, технологический стек, использование ИИ и GenAI, уровень цен, зрелость процессов и коммуникации с рынком.

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке
цифровизация

С 2024 г. «Девелоника» последовательно развивает продуктовое направление, включая платформу управления тестированием Test IT, а также усиливает экспертизу в области искусственного интеллекта. ИИ-технологии используются для оптимизации ресурсов, повышения эффективности команд и сокращения сроков разработки и тестирования ПО. Отдельный фокус сделан на развитии инженерных и QA-команд, масштабировании экспертизы продуктового маркетинга и настройке HR-процессов (включая сервисы рекрутмента).

«“Девелоника” развивается синхронно с заказчиками, отвечая на вызовы, многие из которых еще недавно не стояли перед рынком. Это формирует точки роста не только для компании, но и для всей ИТ-отрасли. Результаты рейтинга подтверждают актуальную оценку российского рынка заказной разработки ПО. Для бизнеса и государственных структур такие услуги остаются критически важными в условиях технологической трансформации и цифровой независимости. В ситуациях, когда коробочные решения не закрывают стратегические задачи, ИТ-партнеры с глубокой архитектурной экспертизой становятся частью долгосрочной стратегии развития», — отметил Юрий Овчаренко, президент «Девелоники» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

