CNewsMarket обновил рейтинг российских компаний, специализирующихся на разработке полного цикла, тестировании и сопровождении ПО. В условиях нехватки квалифицированных ИТ-кадров и ужесточения требований к технологической независимости программных решений, выбор аутсорсера для создания цифровых продуктов приобретает особое значение.

CNewsMarket публикует новый рейтинг разработчиков программного обеспечения на заказ. Большинство крупных игроков рынка не ограничивается разработкой конкретного продукта «с нуля», предоставляя также услуги по доработке и кастомизации «коробочных» решений, интеграции с действующими информационными системами, помощи в миграции приложений и баз данных.

Рынок услуг заказной разработки всегда отличался высокой конкуренцией и темпами роста. На итоги 2024-2025 гг. серьезно повлияла разнонаправленная динамика. С одной стороны, снижение инвестиционной активности (влияющее на решимость компаний бюджетировать планы развития) и дефицит квалифицированных разработчиков уровня middle и выше. С другой стороны, для ряда компаний, чье ПО — часть критической инфраструктуры, уже истекают установленные законом сроки для импортозамещения. Более значительная группа компаний обращается к услугам ИТ-аутсорсеров, столкнувшись с острой необходимостью поддержки специфических ИТ-решений западных вендоров. Для многих из них отсутствие полноценного обновления и поддержки ПО остро ставит вопрос не только безопасности, но и производительности и надежности внедренных систем.

Ранжирование участников рейтинга учитывает около 100 критериев и опирается как на функциональные возможности и технологический стек разработки, так и на рыночные успехи (количество реализованных и начатых проектов, штат сотрудников и т.д.). На итоговую оценку также влияет уровень цен для всех основных категорий ИТ-специалистов, включая бизнес-аналитиков и руководителей проекта (чем ниже стоимость 1 дня работы разработчика, тем выше оценка).

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Топ-10 компаний российского рынка заказной разработки. Структура баллов Подробнее: Обзор «Заказная разработка 2025» Мощность разработчика Технологический стек Функциональность Уровень цен 290 232 190 65 285 91 190 70 285 44 180 25 235 17 190 25 255 41 145 25 205 37 160 25 155 74 130 65 205 38 125 50 220 32 95 55 170 67 100 60

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Мощность разработчика:

Количество выполненных проектов полного цикла за весь период

Количество проектов, выполненных в 2024-2025 гг.

Количество проектов, начатых в 2025 году

Количество регионов присутствия в РФ

Штат разработчиков

Количество рекомендательных писем

Отраслевые компетенции

Digital-каналы

2. Технологический стек:

Технологический стек в Mobile-разработке

Технологический стек Java

Технологический стек PHP

Технологический стек JavaScript

Технологический стек Python

Технологический стек .NET

Технологический стек C++

Технологический стек C#

Базы данных для разработки

Стек для промтов для применения GenAI в процессах разработки

3. Функциональность:

Типы тестирования

Использование в процессах аналитики, проектирования, разработки, тестирования средств генеративного искусственного интеллекта

Наличие GenAI-платформы собственной разработки для предоставления сервисов внутри компании и использования в проектах для клиентов

Услуги по поддержке программного обеспечения

Разработка решений для информационной безопасности

Оказание консалтинговых услуг

Формирование выделенных центров разработки (ВЦР)

Оказание маркетинговых услуг

Наличие разработок, входящих в Реестр российского ПО

Обеспечение сотрудников международной сертификацией ISTQB

Программы взаимодействия с вузами по подготовке ИТ-специалистов

Проведение собственных мероприятий по заказной разработке

Участие в сторонних мероприятиях по заказной разработке

Собственный тренинг-центр для подготовки ИТ-специалистов

4. Уровень цен (для заказчика):

Стоимость 1 дня работы бизнес-аналитика

Стоимость 1 дня работы разработчика

Стоимость 1 дня работы тестировщика

Стоимость 1 дня работы DevOps

Стоимость 1 дня работы Руководителя проекта

Топ-5 российских компаний по заказной разработке 2025 Рейтинг Компания Итоговый балл 1 Рексофт 777 2 «Девелоника» FabricaONE.AI 636 3 Диасофт 534 4 Хоулмонт 467 5 ITFB Group 466

Источник: CNewsMarket, 2026 г. Полная версия

Лидером рейтинга российских компаний в области заказной разработки стала компания «Рексофт» (правопреемник EPAM Systems в России). Одна из крупнейших команд рынке (более 900 человек) с опытом решения задач для западных заказчиков и глобальных корпораций. В компании уделяют большое внимание системе подготовки кадров — партнерские отношения с ведущими ВУЗами и собственные тренинг-центры повышения квалификации. К сильным сторонам также следует отнести собственную разработку «Рексофт ИИ Хаб» — корпоративную платформу генеративного ИИ, включающую более 15 готовых приложений для оптимизации бизнес-задач.

Второе место — у разработчики и интегратора «Девелоника» (ГК Softline) — российского центра экспертизы по заказной разработке полного цикла. Одна из опытнейших игроков рынка — более 25 лет работы, свыше 4 000 законченных проектов (бессменный лидер по данному показателю), масштабные отраслевые компетенции и огромное разнообразие технологий, используемых в разработке. Разработчик широко применяет ИИ и LLM-системы в продуктах и процессах: от тестирования до разработки.

Третье место — у разработчика «Диасофт». В основе проекта — цифровая омниканальная платформа Digital Q, предназначенная для промышленного производства программных продуктов, в которой low-code, микросервисная архитектура и ИИ формируют единый цифровой конвейер разработки. Один из важнейших элементов платформы Digital Q.GPT — ИИ-инструмент, который служит для создания настраиваемых агентов и разработки комплексных мультиагентных систем, любых on-prem и cloud LLM на всех этапах производства ПО.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому решению начислены баллы в соответствии с таблицей. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Функциональные возможности

▪ Использование в процессах аналитики, проектирования, разработки, тестирования средств генеративного искусственного интеллекта ▪ Наличие GenAI-платформы собственной разработки для предоставления сервисов внутри компании и использования в проектах для клиентов ▪ Наличие GenAI-платформы собственной разработки для предоставления сервисов внутри компании и использования в проектах для клиентов 15 баллов за каждый вариант 1. Отраслевые компетенции

▪ Участие в проектах индустриальных центров компетенции (ИЦК) ▪ E-commerce ▪ АПК и с/х ▪ Госсектор ▪ Здравоохранение ▪ Недвижимость, девелопмент ▪ Нефтегаз ▪ Образование ▪ Промышленность ▪ Ритейл ▪ Строительство ▪ Телекоммуникации ▪ Транспорт (логистика) ▪ Финтех, банки, страхование ▪ Зарубежные проекты/клиенты ▪ Прочие

2. Тестирование

▪ Ручное ▪ Автоматизированное ▪ Нагрузочное

3. Функциональные возможности

▪ Услуги по поддержке программного обеспечения ▪ Разработка решений для информационнойбезопасности ▪ Оказание консалтинговых услуг ▪ Формирование выделенных центров разработки

4. Оказание маркетинговых услуг

▪ Продуктовый маркетинг ▪ Партнерский маркетинг ▪ Собственные аналитические исследования

5. Дополнительные характеристики компании

▪ Наличие разработок, входящих в Реестр российского ПО ▪ Обеспечение сотрудников международной сертификацией ISTQB ▪ Программы взаимодействия с вузами по подготовке ИТ-специалистов ▪ Проведение собственных мероприятий по заказной разработке (вебинары, конференции, встречи) ▪ Участие в сторонних мероприятиях по заказной разработке ▪ Собственный тренинг-центр для подготовки ИТ-специалистов

6. Digital-каналы

▪ Блог VK ▪ Telegram-канал ▪ Блог на VC ▪ Блог на Habr ▪ Блог на Habr 10 баллов за каждый вариант Стек для промптов для применения GenAI в процессах разработки 2 балла за каждый вариант Технологические стеки в:

▪ Mobile-разработке ▪ Технологический стек Java ▪ Технологический стек PHP ▪ Технологический стек JavaScript ▪ Технологический стек Python ▪ Технологический стек .NET ▪ Технологический стек C++ ▪ Технологический стек C# ▪ Базы данных ▪ Базы данных 1 балл за каждый вариант Количество выполненных проектов полного цикла за весь период До 100 проектов = 5 баллов 100 – 500 проектов = 10 баллов 500 – 1 000 проектов = 15 баллов Более 1 000 проектов = 20 баллов

Более 1 000 проектов = 20 баллов Количество проектов, выполненных в 2024-2025 гг. Количество проектов, начатых в 2025 г. До 10 проектов = 5 баллов 10 – 50 проектов = 10 баллов 50 – 100 проектов = 15 баллов Более 100 проектов = 20 баллов Более 100 проектов = 20 баллов Количество регионов присутствия в РФ До 5 регионов = 5 баллов 5 – 20 регионов = 10 баллов 20 – 30 регионов = 15 баллов Более 30 регионов = 20 баллов

Более 30 регионов = 20 баллов Штат разработчиков До 50 человек = 5 баллов 50 – 100 человек = 10 баллов 100 – 300 человек = 15 баллов Более 300 человек = 20 баллов

Более 300 человек = 20 баллов Количество рекомендательных писем До 10 писем = 5 баллов 10 – 50 писем = 10 баллов 50 – 100 писем = 15 баллов Более 100 писем = 20 баллов Более 100 писем = 20 баллов Стоимость 1 дня работы для заказчика Высокая = 5 баллов Средняя = 10 баллов Низкая = 15 баллов

Низкая = 15 баллов

Перейти к обзору «Заказная разработка 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Заказная разработка» в теме письма.