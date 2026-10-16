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Сбер Сбербанк Технологии GigaARPA Giga Agentic RPA

СОБЫТИЯ

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16.10.2026 Платформа Giga Agentic RPA научилась превращать текстовые запросы в готовые бизнес-процессы 2
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов 1
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «RPA-платформы 2025» 1
21.11.2025 «СберСервис» и «Диасофт» интегрировали экосистему Digital Q и GigaARPA 1
20.11.2025 GigaARPA: Искусственный интеллект расширяет возможности платформы роботизации от Сбербанка 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Robin - Робин 235 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 156 1
Automation Anywhere 17 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 21 1
UIPath 118 1
Diasoft - Диасофт 1185 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9100 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1517 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24087 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7625 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1196 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36880 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1567 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1605 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5142 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1967 2
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 276 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 221 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12501 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27059 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1449 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 67 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 782 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1769 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6259 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 935 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4725 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1256 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12395 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4123 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1031 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1350 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 381 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 585 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 136 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1554 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26500 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8811 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2327 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6731 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 664 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28628 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18338 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36061 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13337 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5408 1
Сбер - Сбербанк Технологии - SaluteRPA 14 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 630 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 810 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 504 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Примо РПА - Primo RPA 52 1
OpenAI - API 34 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 380 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1725 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2574 1
LangChain 12 1
PIX Robotics - PIX Smart 1 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 273 1
Евтушенко Алексей 43 1
Сахаров Александр 94 1
Меньшов Кирилл 149 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16391 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1909 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 433 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4058 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
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