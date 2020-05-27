Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии

Для решения проблемы нехватки потенциальных лидеров в отрасли перехода на цифровые технологии Schaffhausen Institute of Technology (SIT) создал новую магистерскую программу (MSc) по направлению информатики и программной инженерии, позволяющую лучше подготовить выпускников к руководящим ролям, особенно в сфере информационных технологий и естественных наук. Новая программа, которая стартует в сентябре 2020 года, доступна для студентов со степенью бакалавра информатики или программной инженерии из любых стран и регионов, в том числе и для российских выпускников, обладающих амбициями в лидерстве нового поколения в сфере цифровых технологий.

Новый курс магистратуры в области компьютерных наук и программной инженерии от Schaffhausen Institute of Technology (SIT) был официально анонсирован во время онлайн-конференции 26 мая 2020 года. Институт SIT находится в городе Шаффхаузен, а магистр информатики и программной инженерии – это первая магистерская программа SIT. А назначенный на начало июня 2020 года конкурс SIT STAR Contest позволит лучшим студентам получить грант на бесплатное обучение в магистратуре.

Председателем правления института и основателем является Сергей Белоусов, CEO и основатель международной компании Acronis, разрабатывающей решения в области киберзащиты. Сергей Белоусов родился в 1971 в г. Ленинграде, СССР, закончил Московский Физико-Технический Институт (МФТИ). В 1994 году, переехав в Сингапур, Сергей получил гражданство, единственное, которое имеет на данный момент.

Позже Сергей Белоусов основал более двух десятков компаний (Acronis, Parallels, Runa Capital, Phystech Ventures, Qwave Capital, Rolsen и другие). За годы своей карьеры он доказал, что совместное развитие научных компетенций и бизнеса не только возможны, но и необходимы.

И сам институт, и его программа ориентированы на преодоление разрыва между образованием и реальными потребностями отрасли, а также на решение текущих задач в области информационных технологий, квантовой физики, новых материалов, а также технологической трансформации отраслей экономики. Местоположение института было выбрано не случайно. Шаффхаузен находится в 45 км от Цюриха, в ближайшей доступности от Германии, а значит, резидентам доступна крупнейшая технологическая база в Европе. В самом Шаффхаузене также сложилась уникальная бизнес-атмосфера. На протяжении последних 20 лет правительство кантона проводило целенаправленную политику привлечения передовых технологических компаний, и в числе более чем 600 представителей бизнеса, открывших свои офисы в Шаффхаузене — компания Acronis, выбравшая этот город для своей штаб-квартиры.

«Программа SIT формирует благоприятную среду для приобретения знаний через взаимодействие науки и практики. Это позволит выпускникам подготовиться к успешному ведению проектов в области программного обеспечения – в рамках корпораций, научных организаций или собственного бизнеса, - сказал Сергей Белоусов, основатель и СЕО Acronis, основатель Sсhaffhausen Institute of Technology (SIT). - Объединение дисциплин – программного обеспечения, квантовых технологий и наук о новых материалах даст выпускникам базу для новых решений. А представители науки и бизнеса в совете директоров SIT помогут с доступом к экспертам и успешным технологическим компаниям».

«За последние десятилетие мы видели, как физика меняется: не законы, а явления, которые мы исследуем. И мы не должны это игнорировать, а реагировать кардинальными системными изменениями: заменить не только инструменты и оборудование, которые мы применяем, а и систему классического образования целиком. Рецепт по созданию института нового образца прост - поиск талантов. Именно поэтому SIT будет набирать лучших профессоров, которые разделяют нашу точку зрения на тему, что связано с будущим физики прогрессивных материалов, квантовых технологий, информатики, искусственного интеллекта и больших данных. Количество таких людей растет с каждым годом. Поэтому мы видим огромный интерес к SIT со стороны академического сообщества. Еще одна отличительная особенность SIT - очень близкое взаимодействие между учеными и бизнесом», - отметил Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии 2010 года по физике, профессор Национального Университета Сингапура, председатель стратегического консультативного совета SIT.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что большинство курсов по информатике не обеспечивают должной подготовки выпускников к работе на руководящих должностях, таких, как директор по безопасности или технический директор, поэтому магистерский курс SIT по информатике и программной инженерии был разработан с учетом необходимости воспитания лидерских качеств и базируется на исследовательском опыте мирового класса.

Проректором института стал профессор Бертран Мейер — создатель языка программирования Eiffel, а также ведущий ученый в области разработки программного обеспечения. Одновременно с этим Бертран Мейер является профессором университета Иннополис и почетным профессором программной инженерии в ETH Zurich. Бертран Мейер продолжает оставаться основателем и техническим директором Eiffel Software (Калифорния). Он получил ученые степени в Политехнической школе Парижа, Стэнфордском университете и Университете Нанси и демонстрирует прекрасный пример сочетания практических успехов в ИТ-отрасли и академической среде.

Всего в руководящий состав института руководит более 30 человек — известных научных деятелей, предпринимателей, визионеров. В их числе лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов, профессор физики из Гарвардского университета Михаил Лукин, профессор экономики и государственной политики, почетный проректор в университете Карнеги-Меллон Марк Камлет, профессор квантовой информации и связи Женевского университета Николас Жизан и другие идеологи современного подхода к высшему образованию.

Магистерская программа SIT соответствует традиционной болонской европейской системе высшего образования. Основанный на двухгодичной программе очного обучения курс соответствует традиционному академическому году и поэтому идеально подходит для студентов, которые в настоящее время заканчивают обучение по программе бакалавриата в области естественных или инженерных наук. Также существует возможность ускоренного прохождения курса за три семестра. Другой уникальной характеристикой программы является ее гибкость: студенты могут проходить обучение как непосредственно в Шаффхаузене, так и через портал электронного обучения.

Дипломная работа, необходимая для получения степени магистра, может быть написана на основании опыта работы студента в собственном стартапе или у одного из сетевых бизнес-партнеров SIT, мировых лидеров ИТ-отрасли и технологического консалтинга.

Официальный старт новой магистратуры по информатике и программной инженерии SIT состоялся на конференции SIT Virtual Nano, на которой выступили докладчики мирового уровня. Главным тезисом события обозначено соответствие парадигмы единства бизнеса и образования. В числе спикеров события: профессор программной Schaffhausen Institute of Technology (SIT), профессор Мауро Пецце; профессор квантовой физики Математического института Оксфордского университета профессор Артур Экерт и генеральный директор Acronis и основатель Schaffhausen Institute of Technology (SIT) доктор технических наук Сергей Белоусов. Особое внимание на SIT Virtual Nano было уделено таким направлениям, как квантовые вычисления и кибербезопасность.