Разделы

Бизнес
|

Сообщение VK о намерении прекратить листинг глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже

VK Company Limited сообщает о принятии решения о делистинге глобальных депозитарных расписок («ГДР») (ISIN US5603172082; US5603171092) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (ISIN XS2239639433) («Облигации») с Лондонской фондовой биржи (LSE, London Stock Exchange). Об этом CNews сообщили представители VK.

В соответствии с п. 5.2.8. правил листинга Лондонской фондовой биржи компания обязана уведомить о предполагаемой дате прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже не менее чем за 20 рабочих дней.

Компания сообщает о намерении направить в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA, Financial Conduct Authority) заявления о прекращении листинга в официальном списке FCA ГДР компании, а также в адрес Лондонской фондовой биржи - о прекращении допуска ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Компанией также будет направлено уведомление в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Лондонской фондовой бирже о делистинге облигаций с Международного рынка ценных бумаг (ISM, International Securities Market) Лондонской фондовой биржи.

Ожидаемой датой прекращения листинга для ГДР и облигаций компании является 08:00 (время Лондона) 12 сентября 2023 г., последний день листинга для ГДР и облигаций на Лондонской фондовой бирже будет 11 сентября 2023 г.

Решение о делистинге ГДР и облигаций было обусловлено нахождением большинства активов компании в России и решением компании о редомициляции с Британских Виргинских островов в Россию невозможностью раскрытия нормативных новостей на Лондонской фондовой бирже, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 г.

Компания планирует сохранить листинг на Московской бирже.

***

VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории Рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, продавать и находить товары и услуги, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Трагически погиб журналист CNews Денис Воейков

Microsoft вводит драконовские санкции против России. Бизнесу запрещают продлевать лицензии. Спастись можно только пиратством

CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

HeadHunter списал 657 млн руб. из-за переоценки «Зарплата.ру»

Китай закупает на миллиарды долларов американские ускорители для ИИ, пока не ввели новые санкции

Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще