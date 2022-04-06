Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт

Лондонская фондовая биржа закрыла доступ из России к своему веб-сайту. На бирже котируются акции большого числа российских компаний, включая АФК «Система», VK и Softline.

LSE заблокировала россиянам доступ к своему сайту

Веб-сайт Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) перестал открываться из России. При попытке загрузки сайта отображается сообщение: «Благодарим за посещение сайта LSE. К сожалению, у вас нет возможности получить доступ к содержимому этой страницы».

В то же время для россиян остается доступен раздел сайта с документами биржи. При доступе через VPN сайт LSE работает в полном объеме.

Пресс-служба LSE к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews.

Продолжает быть доступным из России и сайт Британского финансового регулятора (Financial Conduct Authority, FCA), на котором размещают отчетность компании, имеющие листинг на LSE.

В начале марта 2022 г., группа компаний LSE (LSEG) объявила о прекращении предоставления клиентам из России новостных сервисов. Это было связано с принятием в России закона «О фейках». В рамках соответствующих подписок LSE распространяла сообщения от агентства Thomson Reuters, которое является миноритарным совладельцем площадки.

Чуть позже LSEG объявила о прекращении предоставления каких-либо сервисов для клиентов из России. Однако доступ к веб-сайту с территории России до недавнего времени продолжался.

Российские компании на LSE

На LSE ведутся торги акциями большого числа эмитентов из России. В их числе – АФК «Система» и интернет-холдинг VK. В конце 2021 г. на LSE начались торги акциями Softline.

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Также листинги на LSE имеют Сбербанк, «Роснефть», ВТБ, «Полюс», «Северсталь», EN+, «Лента» и другие российские компании. С началом событий на Украине торги акциями российских компаний были приостановлены.

Уход Bloomberg из России

Исполнительный директор рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов полагает, что блокировка доступа к сайту LSE в России не будет иметь реальных последствий. «Помимо доступа через VPN, данные по торгам на этой бирже транслируются на большинстве торговых систем», - говорит Тузов. Примерами таких систем могут быть «Квик», «Транзак», «Метатрейдер» и др.

В начале марта агентство финансовых новостей Bloomberg сообщило о прекращении работы своей команды журналистов в России. В конце марта Bloomberg сообщила о прекращении предоставления всех сервисов своим клиентам в России и Белоруссии, включая доступ к терминалам – специализированным программно-аппаратным комплексам, подписка на которые стоит несколько тысяч долларов в месяц. Впрочем, доступ к сайту Bloomberg с территории России сохраняется.