Главный производитель электричества в Москве избавляется от Windows и СУБД Microsoft. На замену идут «Ред ОС» и PostgreSQL

Компания «Мосэнерго» опубликовала тендер на сумму 29,4 млн руб. для начала импортозамещения Windows и MS SQL в своей системы коммерческого учета электроэнергии.

Уйти от «иглы» Microsoft

Как выяснил CNews, «Мосэнерго» начинает перевод своей системы коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) «Телескоп+» с продуктов Microsoft на отечественное ПО. Поиск подрядчика компания проведет посредством проведения электронного аукциона, который был опубликован на сайте госзакупок 27 ноября 2024 г. Заявки на участие компании смогут подать до 5 декабря. Выборы победителя проведут 13 декабря.

Как следует из опубликованного к тендеру технического задания, на выделенные 29,4 млн руб. компания произведет замену Windows и СУБД MS SQL на отечественный Linux «Ред ОС» и PostgreSQL.

Импортозамещение «Мосэнерго» проводит с целью создания условий для дальнейшего развития информационных систем и их масштабируемости в компании, повышения информационной безопасности и обретения независимости от иностранных поставщиков ПО, в том числе и для обеспечения защиты от санкционных рисков.

«Мосэнерго» «Мосэнерго» перейдет с по Microsoft на отечественное

«Мосэнерго» является крупнейшей региональной генерирующей компанией в России. Основное направление деятельности организации включает производство и поставку электрической энергии на оптовом рынке, производство и реализацию тепловой энергии для конечных потребителей в Москве и Московской области. Электростанции компании обеспечивают более 60% электричества, потребляемого в Московском регионе, и удовлетворяют свыше 70% потребностей столицы в тепле.

В структуре компании насчитывается 15 электростанций с установленной электрической мощностью 13 тыс. МВт и тепловой мощностью 42,9 тыс. Гкал/ч. Кроме того, в составе компании работают районные и квартальные тепловые станции, а также теплоэлектроснабжающие станции.

Подробности перехода

В документах к тендеру указано, что система «Телескоп+» работает на базе одноименного программно-аппаратного комплекса, производства компании ЗАО «НПФ Прорыв». ПАКи размещены в трех московских центрах обработки данных. ЦОДы объединены между собой высокоскоростными каналами связи, входящими в состав корпоративной мультисервисной сети «Мосэнерго».

Работы планируется провести в четыре этапа: исследование и планирование миграции, внедрение целевой платформы, реализация миграции и завершение проекта. К требованиям для исполнителя компания выдвигает следующие условия: исполнитель должен иметь опыт внедрения и/или технического обслуживания программы «Телескоп+ - система коммерческого учета электроэнергии», разработанной ЗАО «НПФ «Прорыв», а также опыт установки программного обеспечения Postgres Pro и «Ред ОС» в течение последних трех лет перед окончанием срока подачи заявок на участие в закупке.

Подрядчику предстоит обеспечить сохранение работоспособности всех текущих бизнес-процессов в системах, а также интерфейсов между существующей системой АИИС КУЭ и другими ИТ-системами компании. Кроме того, подрядчик должен гарантировать полный функционал администраторов и специалистов системы АИИС КУЭ при переходе на отечественную операционную систему «Ред ОС», обеспечить работу приложений АИИС КУЭ через веб-браузер и обеспечить надежное наполнение базы данных АИИС КУЭ в течение не менее четырех лет.