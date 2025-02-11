Москва заплатит сотни миллионов специалистам по Java, Go и PostgreSQL за апгрейд системы градостроения

Москва модернизирует свою городскую градостроительную ИС. На работы было выделено 334, 2 млн руб. Будущим подрядчикам необходимо уметь работать с Java и PostgreSQL и Go.



Модернизация ИС

Как выяснил CNews, Москва модернизирует городскую градостроительную информационную систему (ГИС «ОГД» . На работы было выделено 334, 2 млн руб. Бюджет проекта формируется за счет средств столицы.

ГИС «ОГД» — это государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Она содержит сведения, копии документов и материалов о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной деятельности сведения.

Тендер на доработку ИС был опубликован на сайте госзакупок 10 февраля 2025 г. от имени ГКУ «Инфогород». Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 февраля. Подрядчик будет объявлен 6 марта 2025 г.

Официальный сайт города Москвы Москва проводит апгрейд своей градостроительной ИС

Как следует из опубликованного вместе с закупкой технического задания, в рамках контракта, рассчитанного на 370 календарных дней, будет создана новая подсистема «Среда общих данных», призванная оптимизировать процессы управления строительными проектами и взаимодействие участников градостроительной деятельности.

Подробности тендера

Как следует из технического задания, Серверная часть подсистемы будет реализована на языках программирования Java и Go, а клиентская — на JavaScript. В качестве СУБД подрядчиками будет использоваться PostgreSQL, веб-сервер — Apache, а операционная система будет основана на Linux.

Помимо этого, в документах указано, что в системе будет реализована ролевая модель доступа (RBAC3), обеспечивающая защиту от несанкционированного доступа. Система будет соответствовать требованиям ФСТЭК и ФСБ. Исходный код программного обеспечения будет храниться в репозиториях «Инфогорода».

Все отчетные материалы будут предоставляться в бумажном и электронном виде. Форматы документов — ODF или Microsoft Office. Исходные коды и скрипты будут предоставлены на CD/DVD.

Создается ИИ для градостроения

В конце января 2025 г. CNews писал о том, что Московский Департамент градостроительной политики начал разработку ИИ для градостроительного планирования.

В рамках проекта ведомство собирается разработать программное обеспечение, которое автоматически будет создавать цифровые модели развития территорий.

Для этого будут использоваться алгоритмы и технологии искусственного интеллекта. Система будет учитывать охраняемые природные территории, исторические памятники и социальные потребности в области градостроительства.

При создании моделей будут учитываться различные нужды жителей, такие как образовательные учреждения, медицинские организации и спортивные объекты.

Система будет соответствовать всем нормам градостроительного проектирования, действующим в Москве.

Система предоставит аналитическую поддержку и прогнозирование на основе методов анализа данных, что поможет принимать взвешенные решения.

Результатом работы системы станут геоинформационные слои, содержащие пространственную информацию и семантическое описание элементов цифровых моделей. Это указано в техническом задании.