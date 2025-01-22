Власти Москвы заказали ИИ, который спланирует городскую застройку

Московский Департамент градостроительной политики опубликовал тендер на разработку ИИ суммой в 23,7 млн руб. ИИ будет предназначено для применения в процессах градостроительного планирования.



ИИ для градостроения

Как выяснил CNews, Департамент градостроительной политики Москвы начал разработку искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического создания цифровых моделей развития территорий. На эти цели выделено 23,7 млн руб.

Для выбора подрядчика 25 декабря 2024 г. ведомство опубликовало тендер на сайте госзакупок. Заявки на участие в электронном аукционе закончили принимать 13 января 2025 г., а победителя должны были определить 15 января. Однако, на момент написания данного материала закупка все еще находится на этапе работы комиссии, а подрядчик не определен.

Судя по тексту технического задания, в разрабатываемый ИИ будут внедрены алгоритмы генеративной планировки территорий, включая методы эволюционных вычислений. С их помощью можно будет создавать оптимальные сценарии пространственного развития территорий для использования в градостроительном проектировании и оптимизации работы участников инвестиционно-строительных процессов.

Freepik В Москве создают ИИ для улучшения градостроительства

Перед началом процесса разработки Департамент планирует решить несколько ключевых задач. Во-первых, собрать и проанализировать существующие данные о территориях, включая пространственные и социально-экономические аспекты. Определить требования к исходным данным и их объему. Также проведут анализ исходных данных, предоставленных ведомством, чтобы определить концепцию разработки и тестирования программного решения для автоматического создания цифровых моделей развития территорий с внедрением алгоритмов и моделей искусственного интеллекта.

Подробности проекта

Как указано в документах к тендеру, заказчик планирует создать программное обеспечение, способное автоматически генерировать цифровые модели развития территорий, используя алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для создания планов застройки с учетом охраняемых природных зон, исторических памятников и социальных потребностей в области градостроительства.

Решение должно учитывать различные нужды жителей, например: образовательные учреждения, медицинские организации и спортивные объекты. При этому должны соблюдаться все нормы градостроительного проектирования, действующих в Москве. Также система должна обеспечивать аналитическую поддержку и прогнозирование на основе методов анализа данных, чтобы способствовать принятию взвешенных решений.

Результатом работы системы должны стать геоинформационные слои, включающие пространственную информацию и семантическое описание элементов цифровых моделей, — указано в техническом задании.

В документах не указан конкретный технологический стек нового ИИ. Однако упоминается, что решение должно поддерживать импорт данных из различных источников, включая ГИС (геоинформационные системы), в форматах GeoJSON, CSV. Иметь совместимость с другими системами Департамента на базе Unix OS. А все необходимые методы для работы с решением должны быть доступны и подробно описаны через Swagger UI. Swagger UI — это инструмент, который позволяет визуализировать и взаимодействовать с API через веб-интерфейс, создавая документацию на основе спецификаций OpenAPI. Он предоставляет интерактивный интерфейс для отправки запросов и получения ответов в реальном времени, что упрощает тестирование и интеграцию.

Градостроительный Департамент также указал минимальные системные требования для настольной версии ПО. Так пользователям необходимы ПК с четырехъядерным процессорам, не менее 16 ГБ ОЗУ и видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 2060 или выше.