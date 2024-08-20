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Postgres Professional обновила свободно доступный курс DEV2 по разработке приложений в PostgreSQL 16

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновление для расширенного курса по разработке серверной части приложений PostgreSQL: добавлена информация о новинках версий 13, 14, 15 и 16; переработан материал отдельных тем; в виртуальной машине курса используется более легкий почтовый клиент.

DEV2 — курс для разработчиков серверной части приложений PostgreSQL, разработанный специалистами Postgres Professional. Материал свободно доступен для самостоятельного изучения на сайте компании, а также в авторизованных учебных центрах.

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