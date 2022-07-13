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Softline запустила собственную платформу управления корпоративным контентом SL.ECM

Глобальный поставщик решений и сервисов Softline предложила российским заказчикам полнофункциональную систему управления корпоративным контентом Softline ECM (SL.ECM). Решение реализовано в рамках стратегии создания собственной продуктовой линейки.

Softline ECM представляет собой модульную платформу для управления неструктурированным контентом организации и автоматизации документ-ориентированных бизнес-процессов. Прикладные продукты, создаваемые на базе Softline ECM, позволяют решать такие задачи, как надежное и защищенное хранение неструктурированного контента, электронный документооборот, организация архивов документации и оцифровка бумажных документов, организация совместной работы над контентом, ведение корпоративных порталов.

Над созданием собственной ECM-системы в Softline начали работать в рамках стратегии расширения портфеля решений и услуг, призванной усилить позиции компании на российском рынке продуктовой и заказной разработки. Ядро Softline ECM – платформа «Инфооборот». Система построена на основе принципов открытой архитектуры с применением технологий широко востребованного ПО с открытым кодом. Поддержка общепризнанных промышленных ECM-стандартов облегчает процесс миграции с аналогичных иностранных систем.

Программное обеспечение включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. При разработке Softline ECM соблюдены требования к безопасности информации и защите персональных данных в соответствии с российским законодательством. Система успешно проходит проверки ФСТЭК, совместима с российским инфраструктурным и офисным ПО.

Платформа специально проектировалась для крупных внедрений. Архитектура Softline ECM обеспечивает возможность одновременной работы более 10 тыс. пользователей, хранения и обработки более 100 млн документов. Эластичная лицензионная политика позволит снизить затраты на внедрение за счет отказа от лицензирования по подключенным пользователям и распределения нагрузки затрачиваемых мощностей.

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Экосистема программного обеспечения Softline включает в себя центр разработки продуктов, команды внедрения решений, линию технической поддержки 24/7 и многочисленные центры компетенций.

«Опираясь на успешный опыт внедрений и эксплуатации платформы «Инфооборот» в сочетании с технологическим потенциалом Softline, мы готовы предложить российским заказчикам сильное, доступное и достойное решение в связи с приостановкой деятельности некоторых игроков рынка. В наших планах устойчивый рост продуктовой экспертизы и дальнейшее развитие собственной продуктовой линейки в соответствии с требованиями рынка», – отметил Георгий Подбуцкий, директор по развитию программного обеспечения Softline.

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