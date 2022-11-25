Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Ланит» выступил генеральным партнером конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом»

24 ноября 2022 г. в Москве при поддержке «Ланит» прошла конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом». Спикеры обсудили актуальные тенденции российского рынка ЭДО, технологии, возможности и преимущества перехода на безбумажный документооборот, практический опыт внедрения СЭД в компаниях.

На пленарной сессии конференции Илья Бодров, руководитель отдела развития продуктов и решений на платформе LDM («Ланит»), представил доклад по теме: «LDM – новый уровень управления цифровым контентом». Спикер рассказал о ключевых вызовах рынка ECM/CSP, предпосылках создания платформы Lanit Document Management, особенностях архитектуры и компонентах, входящих в состав нового решения.

«Мы сделали акцент на пользовательском опыте и дружественном интерфейсе платформы. Разработчику она предлагает большой набор инструментов для создания прикладных решений, быструю сборку из готовых функциональных блоков и интеграций, а с точки зрения пользователя – это набор знакомых и продуманных инструментов управления задачами, процессами и документами», – отметил Илья Бодров.

image001.jpg

Илья Бодров на конференции CNews «Электронный документооборот и управление контентом»

***

Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS
Безопасность

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

Рейтинговым агентством RAEX «Ланит» признана лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в топ-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Суперпроект российских ядерщиков обновляет свой ЦОД мощнейшими «Эльбрусами», которые еще не пошли в серию

«Ростелеком» подмял под себя свыше половины бюджета крупнейших госзакупок ИКТ

«Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях

Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок

Власти одобрили создание в России «убийц» TikTok, Instagram* и Zoom

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще