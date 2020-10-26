Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке

Разработчик представил обновление веб-клиента и интеграционного решения 1С. Теперь абоненты сервиса Synerdocs могут видеть, на каком этапе находится документ с данными по маркировке в государственной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ). Также с версии 2.48 создавать и заполнять товарно-транспортную накладную (ТТН) возможно на форме редактирования.

Маркировка в сервисе: что нового

В новой версии сервиса можно отследить этап обработки документа с данными по маркировке в ГИС МТ. Теперь пользователи веб-клиента и интеграционного решения знают, в каком статусе находится УПД с информацией о кодах товара. Обработка сведений становится более прозрачной, а абонент может контролировать процесс передачи данных. Напоминаем, что для передачи данных в государственную систему мониторинга за оборотом товаров, необходимо приобрести опцию Маркировка.

Форма редактирования товарно-транспортной накладной

Веб-клиент Synerdocs с версии 2.48 полноценно поддерживает работу с ТТН. Сотрудник создает в сервисе накладную для отправки и заполняет необходимые реквизиты вручную:

На форме редактирования можно указать те же данные, что и в бумажной ТТН. В том числе заполнить:

товарный раздел: наименование продукции, ее количество, номенклатурный номер, цену и другие данные, которые касаются перевозимого груза;

транспортный раздел: срок доставки, информацию о перевозчике, марке и номере его машины, данные водителя и заказчика, а также сведения о товаре, его приемке и передаче.

Новинки интеграционного решения 1С

Начиная с версии 2.47, для выполнения дополнительных требований к поставщикам пользователь Synerdocs может заполнить соответствующие поля на форме редактирования УПД. Например, в зависимости от требований к поставщикам, можно указать значение идентификатора товара, номер заказа или его вид.

При этом, если в настройках интеграционного решения указано, какими сведениями заполнять поле «Дополнительная информация» в УПД для каждой позиции товара, то оно будет записываться автоматически из документа 1С.