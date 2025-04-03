Количество заказов через приложение Metro увеличилось на 19%

Количество посещений сайта и мобильного приложения Metro составило более 150 млн за 2024 г., а количество заказов выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом. Компания активно развивает digital-продукты и совершенствует сервисы, ориентируясь на актуальные запросы клиентов, в том числе удалось создать единое пространство как для В2С, так и для В2В клиентов, интегрировав раздел «Для бизнеса» в приложение для физических лиц, таким образом переходить между личными кабинетами стало быстрее и проще. Также Metro внедрила в приложение систему скидок при покупке от трех единиц товаров, что ранее было доступно только в торговых центрах. Об этом CNews сообщили представители Metro.

Оптовая компания Metro развивает мультиканальные продажи, в том числе через приложение и сайт. В течение всего года проходила интеграция глобальных функций, которые делают заказ товаров понятнее, чтобы совершать покупки клиентам было удобнее. Вес приложений на системе Android был сокращен в три раза, что повлияло на количество новых скачиваний приложения. За год этот показатель суммарно вырос до 1,3 млн, что привело к увеличению активных пользователей на 12%. В приложениях на программном обеспечении iOS и Android скорость загрузки главного экрана увеличилась в два раза (c 10+ секунд до 5-6), также приложение работает на смартфонах Huawei. Таким образом количество пользователей, вернувшихся в дальнейшем для покупки увеличилось на 15%. В качестве доработок в приложении Metro были сделаны следующие шаги: редизайн и оптимизация разных страниц приложения, упрощение авторизации, которое сократилось и увеличило число регистраций на 6,06%. Также была реализована возможность дозаказа, теперь пользователи могут добавить продукты и другие товары в уже оформленный заказ.

Была добавлена возможность делиться отзывами, видеть реальные фотографии товара и влиять на их рейтинг. За первые полгода работы данной функции было получено свыше 110 тыс. отзывов. Команде Metro удалось внедрить систему скидок BMPL сразу на сайте и в приложении (скидка зависит от количества товаров одного артикула в корзине, ранее это было доступно только при совершении покупок в торговом зале), благодаря которой пользователи могут покупать товары по выгодным ценам, таким образом повысили продажи почти на 5%. Доход по заказам в среднем был увеличен на 22,5%.

В целом приложение стало понятнее и функциональнее, поиск товаров стал точнее, а возможности дизайна удобнее для изучения ассортиментного предложения. Помимо всех функций приложения Metro доступных физическим лицам, для юридических лиц добавили новый раздел «Для бизнеса», через который можно зайти в личный кабинет, сделать заказ или запросить документы, то есть теперь клиент, которые закупается и для себя, и для бизнеса, может не выходя из приложения переходить в раздел, привязанный к своей карте клиента. B2B пользователи по всей стране могут в приложении выбрать опцию доставки «Самовывоз».

«Metro развивает свои цифровые продукты, и мы планируем дальше улучшать пользовательский опыт. Мы расширяем покрытие и скорость доставки, а также оптимизируем функции, которые влияют на возвращение пользователей к нам за новыми покупками», – сказал Дмитрий Холомцев, руководитель дивизиона электронной коммерции.