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Холомцев Дмитрий



03.04.2025 Количество заказов через приложение Metro увеличилось на 19% 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Холомцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3997 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4586 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1027 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4910 1
Google Android 14195 1
Apple iOS 7927 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1191 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355467, в очереди разбора - 758921.
Создано именных указателей - 173458.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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