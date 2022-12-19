METRO совместно с компанией Axenix автоматизировала управление расходами

Axenix (ex-Accenture в России) внедрила систему управления расходами в компании METRO, которая управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе России. Цели проекта заключались в том, чтобы обеспечить стопроцентную прозрачность процесса закупок услуг и материалов всеми департаментами, оптимизировать расходы и сократить трудозатраты сотрудников. В результате компания переходит от работы в разрозненных Excel-таблицах и системах к бесшовному единому процессу управления затратами компании. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

«Нам было важно сделать процесс закупок и контроль бюджетов автоматизированным и прозрачным. Это позволит командам увидеть слабые места в процессах и трансформировать их, найти возможности для оптимизации расходов, сократив при этом время на проведение операций, что позволяет повысить эффективность сотрудников», — отметила Светлана Тимоненкова, руководитель дивизиона финансов и бухгалтерского учета METRO.

Проект был проведен в четыре этапа. В рамках первого этапа специалисты Axenix проанализировали текущие бизнес-процессы и системы в METRO: с помощью интервью была собрана необходимая информация, после чего команда сделала визуализацию процессов, подсветив возможные точки роста. Также на этом этапе были собраны все пожелания от департаментов заказчика.

В рамках второго этапа происходила разработка системы и тестирование. Изначально в качестве платформы была выбрана система SAP, которая была кастомизирована под потребности заказчиков. Тестирование системы началось в августе 2022 г.

Третий этап подразумевал под собой запуск и масштабирование решения. Внедрение началось с 1 октября 2022 г., масштабирование происходит по четкому плану, департаменты подключаются постепенно, что дает командам гибкость и понимание, когда они перейдут на новый процесс. В ходе четвертого этапа была проведена работа по объяснению преимуществ нового подхода и обучению работы в системе.

«Мы старались точечно решить каждую насущную проблему клиента. Так, например, команда Axenix провела интеграцию с программой внутреннего документооборота — это позволило уйти от разрозненных процессов и организовать сквозной процесс, что минимизирует количество согласований на разных этапах закупки, отображает в одном месте и услугу, и ее стоимость, и поставщика. Или же реализация активного контроля бюджета для закупок ТЦ и центрального офиса. Это позволило получать всю необходимую аналитику из системы (включая план-факт), а не по огромным Excel-таблицам, данные для которых собирались разными отделами. Теперь вся информация собрана в одном месте и находится в доступе ответственных за контроль бюджета лиц», — отметила Ирина Пивко, проектный менеджер Axenix.

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METRO – транснациональный оператор оптовой торговли. Компания предлагает ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров и специализируется на удовлетворении потребностей сегмента HoReCa и независимых торговых организаций. Компания представлена в 30 странах с общим количеством сотрудников свыше 95 тыс. сотрудников по всему миру. Объем продаж METRO за 2021/2022 финансовый год составил приблизительно 29,8 млрд. евро. В России METRO управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе. В России объем продаж за 2021/2022 финансовый год составил 2,9 млрд. евро. Численность сотрудников – около 11 тыс. человек.

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Компания предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.