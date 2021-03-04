Спецпроекты

Российский офис METRO переводит процессы в Directum RX

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Директум» сообщила о том, что российское представительство торговой сети METRO выбрало Directum RX для цифровизации договорных процессов. Более 1000 сотрудников уже оценили преимущества новой системы при согласовании документов и обработке входящих счетов на оплату.

METRO – один из крупнейших транснациональных операторов оптовой торговли. Компания предлагает широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров и специализируется на удовлетворении потребностей сегмента HoReCa и независимых торговых организаций.

16 миллионов клиентов по всему миру могут делать покупки в полноформатных торговых центрах, а также заказывать товары онлайн с получением в магазине или с доставкой. METRO поддерживает конкурентоспособность предпринимателей и владельцев собственного бизнеса с помощью цифровых решений, внося свой вклад в повышение социокультурного многообразия розничной торговли и индустрии гостеприимства. Ключевой принцип деятельности – устойчивое развитие. В Европе METRO уже 7 лет является лидером в этом секторе согласно индексу устойчивости Доу Джонса. Компания представлена в 34 странах с общим количеством сотрудников свыше 97 000.

Используемая в компании система электронного документооборота не соответствовала требованиям, предъявляемым к современным СЭД, а также конкретным требованиям METRO в части перегруженности сложным кодом, что делало практически невозможным обновление до актуальных версий; трудоемкости доработки, настройки и запуска новых процессов для пользователей; отсутствия на рынке достаточного количества специалистов, работающих с этой платформой.

Новая СЭД должна быть современной, иметь большие возможности для самостоятельной настройки, а также широко представлена на рынке. На стадии выбора системы команда специалистов из METRO создавала в каждой из систем-претендентов прототип процесса по согласованию счета на оплату. По результатам тестирования выбиралась та, в которой разработка и настройка будут максимально прозрачными и интуитивно понятными. Именно в Directum RX специалисты сделали это самостоятельно с минимальной поддержкой вендора. Кроме того, систему выгодно отличает богатая функциональность коробочной поставки, опыт крупных проектов внедрения и наличие интеллектуальных механизмов – с перспективой их применения в будущем.

Сроки проекта были строго обозначены: Directum RX должна была стабильно работать к моменту окончания договора на поддержку действующей СЭД. Проект внедрения охватил 2 основных процесса: согласование договорных документов (расходные контракты); работу с первичными документами (счета на оплату, акты, УПД, счета-фактуры), в которую входит согласование, обработка бухгалтерией и оплата казначейством.

Для поддержки процессов была настроена интеграция с SAP HR для синхронизации организационной структуры; SAP FI для синхронизации данных о контрагентах, центрах затрат и курсах валют; Active Directory для синхронизации учетных записей пользователей; Диадок для электронного обмена документами.

Для удобной работы с реестром счетов разработан специальный список «Счета на обработку». В нем настроена фильтрация по реквизитам и вынесены действия, необходимые для распределения счетов на обработку сотрудникам бухгалтерии с последующей передачей счетов на оплату, а также для массовой оплаты.

Категория и сумма договора, а также местонахождение его автора — в головном офисе или магазине — определяют состав и последовательность согласующих. Права на документ зависят от его состояния и роли пользователя. Ежедневно в системе создается более 400 входящих счетов. Для них разработано 10 состояний, в каждом из которых менять документ могут только пользователи одной роли, — каждую минуту в Directum RX могут меняться права на сотни счетов.

Реквизиты документов изменяются динамически в зависимости от уже введенных. Например, если заполнить вид документа значением «Закрывающие документы», появляется табличная часть «Авансовый счет».

Для счетов без договора настроены ограничения по валюте, сумме отдельного счета и общей сумме счетов для контрагента за год.

Реестры «Мои договоры» и «Мои счета» формируются индивидуально для каждого сотрудника. В них пользователи видят только необходимые для работы документы.

Локализация основных реквизитов зависит от языка, выбранного при входе в систему. Так пользователь видит данные на нужном ему языке – русском или английском.

Цифровизация процессов сняла с сотрудников бремя рутинных операций и минимизировала ошибочные действия. Все вычисления и проверки теперь выполняет Directum RX. Например, контролирует превышение в счете лимита и рассчитывает итоговую сумму договора по подписанным дополнительным соглашениям.

По итогам проекта из старой системы мигрировали более 40 тыс. договорных документов и 10 тыс. контрагентов. В проекте применялись принципы Agile и итерационного внедрения, что наряду с регулярным взаимодействием позволило сделать процесс внедрения непрерывным и гибким.

Поддержкой и дальнейшим развитием процессов занимаются специалисты «Центра внедрения документооборота» (ЦВД), партнера компании Directum. На очереди следующий этап – цифровизация франчайзинговых договоров. Также в планах активно развивать систему и переносить в неё новые процессы.

Другие материалы рубрики

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

На вокзалах России появились «умные кассы» за 100 млн рублей

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

МЧС отказывается впредь отвечать за «Безопасный город». Он превратился в «зоопарк» технологий

«Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Техноблог

Что умеет самый мощный и самый новый дрон?

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения