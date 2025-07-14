Х5 Media запустил новые рекламные форматы в приложении «Пятерочки»

Х5 Media развивает инструменты для онлайн-продвижения товаров и услуг. В приложении «Пятерочки» появилось сразу три новых рекламных формата: баннеры в корзине, в совершенной покупке и в истории заказов. На последних двух компании могут размещать рекламу click-out формата — пользователи сразу перейдут на сайт бренда при нажатии на баннер. В первую очередь, это будет полезно внешним рекламодателям, которые не являются поставщиками торговых сетей Х5. Об этом CNews сообщили представители Х5 Media.

Теперь партнерам X5 Media доступны уже четыре click-out формата, которые помогают дотянуться до пользователей на разных этапах совершения покупки. Ранее рекламодатели получили возможность размещаться на click-out баннере на главной странице приложения «Пятерочки» и в stories.

Инструменты X5 Media позволяют компаниям получить прямой трафик на свой сайт и открывают возможности для эффективного продвижения и привлечения целевой аудитории — у приложения торговой сети «Пятерочка» она составляет более 21,6 млн человек в месяц. Большой охват аудитории и глубокая аналитика позволяют таргетировать рекламу с учетом интересов и социального профиля покупателей.

«Наш ecom-инструментарий позволяет компаниям общаться с огромной аудиторией по всей стране. И сейчас мы сфокусированы на том, чтобы развивать digital-форматы как для поставщиков, так и для бизнесов из других сфер: от ИT до фармацевтики. Новые форматы баннеров позволяют не только повысить охватность рекламных кампаний, но и осознанно выбирать, на каком этапе покупательского пути доносить свое сообщение. Это открывает еще больше возможностей, например, для тестирования маркетинговых гипотез», — сказал Сергей Юрченко, директор по стратегическому развитию рекламных продуктов X5 Media.

Ecom-инструментарий Х5 Media включает рекламу в приложениях и на сайтах «Пятерочки» и «Перекрестка» с общим охватом более 32,2 млн пользователей в месяц, интеграции в социальные сети торговых сетей Х5, а также партнерские программы.