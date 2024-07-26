Русская смекалка: Найден хитрый способ, как не переплачивать за слишком переоцененные смартфоны

Россияне начали скупать так называемые «восстановленные» смартфоны. Это почти новые устройства, сделанные из подержанных – в них заменяются наиболее пострадавшие в процессе эксплуатации компоненты. Такие гаджеты стоят существенно дешевле новых, что сделало их невероятно популярными среди россиян. Притом покупают не только Samsung и Apple, но также Xiaomi и Realme.

По заветам Apple

В России резко вырос спрос на восстановленные смартфоны – бывшие в употреблении мобильники, которые были восстановлены до состояния почти новых. Такие устройства всегда стоят дешевле новых аналогичных моделей.

Чаще всего россияне предпочитают покупать восстановленные смартфоны Samsung и Apple, сообщили CNews представители объединенной розничной сети операторов связи «Мегафон» и Yota.

Так, по итогам второй четверти 2024 г. продажи восстановленных смартфонов в розничной сети «Мегафона» выросли более вдвое в натуральном выражении и почти втрое в деньгах по отношению к аналогичному периоду 2023 г.

К слову, именно Apple активнее всего продвигает восстановленные гаджеты. В категории устройств с пометками refurbished (восстановленный, отремонтированный – англ.) и like new (как новый – англ.) у нее есть смартфоны, компьютеры, планшеты, умные часы и многое другое. В России свои refurbished-устройства Apple тоже продавала, пока не сбежала из страны в марте 2022 г.

Nilay Patel / Unsplash Качественно восстановленные смартфоны внешне не отличаются от новых

Что самое важное, россиян настолько заинтересовали подержанные восстановленные устройства, что они стали покупать еще и китайские смартфоны с пометкой refurbished. Для примера, компания Realme, основанная в 2018 г., входящая в холдинг ВВК и являющаяся серьезным конкурентом Xiaomi, на этом рынке в 2024 г. выросла на 357% год к году в натуральном выражении и на 345% в деньгах.

Неизменные лидеры

Охотнее всего россияне приобретают восстановленные смартфоны Samsung и Apple. Если годом ранее на первом месте по популярности были подержанные Galaxy, то в I квартале 2023 г. лидерами стали iPhone различных моделей. К концу второй четверти 2024 г. Samsung удалось догнать Apple (в натуральном выражении), а вот перегнать – не удалось. Компании сейчас занимают почти по 32% российского рынка восстановленных смартфонов, то есть в сумме около 64%.

Если же смотреть на рынок с точки зрения денег, то Apple как была лидером, так и остается. Впрочем, ничего удивительного – ее смартфоны зачастую стоят дороже устройств Samsung.

Активнее всего, согласно статистике «Мегафона» и Yota, в первом полугодии 2024 г. россияне покупали восстановленные iPhone 11 128 ГБ, iPhone 12 128 ГБ и iPhone 12 Pro Max 256 ГБ. Те же, кто предпочитает смартфоны Samsung, приобретали, в основном, Galaxy A12 с накопителем на 64 ГБ, Galaxy A10 32 ГБ, и флагман почти четырехлетней давности Galaxy S21 Ultra 5G на 128 ГБ.

На третьем месте (в деньгах и в штуках) – Xiaomi со своими Redmi Note 9 64 ГБ, Redmi Note 10S 128 ГБ и Redmi 9 64 ГБ.

Восстановленные смартфоны весьма распространены в России

Обратим внимание, что среди перечисленных устройств фигурируют относительно старые модели – в основном четырехлетней давности, но есть и еще более старые. Так, iPhone 11 и Galaxy A10 вышли в 2019 г., iPhone 12, 12 Pro Max, Galaxy A12, Redmi Note 9 и Redmi 9 – в 2020 г., а Redmi Note 10S – в 2021 г.

Экономить пока получается

Техника в России, в том числе и смартфоны, по самым разным причинам дорожает из года в год, что делает покупку восстановленного мобильника еще более рентабельной. Но и такие устройства с течением времени не становятся дешевле.

На это прямо указывает тот факт, что всего за год средняя стоимость восстановленного смартфона (без учета бренда, модели и прочих параметров) подскочила сразу на 40%. так, если во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июня 2023 г.) восстановленный смартфон в России стоил в среднем 16,78 тыс. руб., то год спустя он подорожал до 23,63 тыс. руб. Не исключено, что это связано не только с ростом цен, но и с желанием россиян купить восстановленную версию более дорогой модели. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям «Мегафона» и ожидает ответа.

Восстановленные смартфоны повсюду

В мире, где новые топовые смартфоны стоят как три-пять среднестатистических зарплат, уже не только россияне начали все чаще обращать внимание на восстановленные устройства. Как сообщили CNews в «Мегафоне», на глобальном рынке продажи новых смартфонов падают, а восстановленных растут.

В России такие устройства можно купить во всех крупных маркетплейсах – редакция CNews обнаружила их на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете». На вопрос редакции о динамике продаж представители Wildberries и «Яндекс Маркета» к моменту выпуска материала ответить не смогли. В Ozon, несмотря на предоставленные ссылки на товары, заявили CNews, что на этой площадке восстановленные смартфоны не продаются.

Восстановленных смартфонов нет, но они есть

Также восстановленные мобильники есть и в ассортименте крупных ритейлеров – например, в «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинке», представители «Ситилинка» подтвердили CNews, что покупатели могут приобрести у этого ритейлера смартфоны Apple с пометкой «как новый». «В нашем ассортименте продаются только восстановленные iPhone серий 12 Pro и 14 Pro, включая модели Pro Max», – сказали CNews в «Ситилинке».