Samsung представила новые смартфоны Galaxy A12 и A02s. Цены

Samsung Electronics представила Galaxy A12 и Galaxy A02s, новые модели смартфонов средней и бюджетной ценовой категории.

Galaxy A12 – устройство, созданное для пользователей, которым требуется качественная камера и емкий аккумулятор. Смартфон получил большой экран Infinity-V с диагональю 6,5 дюйма, который обеспечивает яркие впечатления при просмотре любимого контента.

Четыре основные камеры – основная разрешением 48 МП F2.0, 5-мегапиксельная ультраширокоугольная, 2-мегапиксельные макрокамера и камера глубины, – позволяют создавать отличные снимки в любых условиях освещения. Батарея емкостью 5000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт хватит для того, чтобы наслаждаться любимым контентом в течение всего дня, не беспокоясь о состоянии аккумулятора.





Новинка представлена в двух версиях памяти 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной или 4 ГБ +64 ГБ. В Galaxy A12 возможно расширение встроенной памяти на 1 ТБ с помощью MicroSD-карты.

Galaxy A02s предоставляет оптимальный набор базовых функций, включая длительное время автономной работы, по доступной цене. Основная особенность устройства – аккумулятор емкостью 5000 мАч c поддержкой быстрой зарядки 15 Вт.





Также Galaxy A02s оснащен большим 6,5-дюймовым экраном Infinity-V, а три основные камеры, включая макро-объектив и камеру глубины, помогут запечатлеть важные моменты.

Оба устройства получили обновленный эргономичный дизайн с эффектом дымки и матовой поверхностью, на которой не остается отпечатков пальцев. Galaxy A12 выполнен в черном, синем и красном цветах, Galaxy A02s – в черном, синем и белом.

Рекомендованная цена Galaxy A12 составит 11 990 руб. за 3+32 ГБ памяти и 13 990 руб. за 4+64 ГБ памяти. Стоимость Galaxy A02s с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти – 10 490 руб.