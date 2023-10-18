RDV перевел бизнес-процессы «Аггреко Евразия» с «M3 Infor» на «1C:ERP»

Начиная с весны 2022 г., многие российские компании столкнулись с необходимостью замещения ИТ-решений зарубежных поставщиков разработками отечественных вендоров. С таким же запросом в RDV обратилась компания «Аггреко Евразия». Перед командой RDV стояла задача осуществить переход на новую ERP-систему не прерывая бизнес-процессов компании, а также интегрировать «1С:ERP Управление предприятием» с «1С:Документооборот» и «1С:Бухгалтерия», которые уже использовались в «Аггреко Евразия». Благодаря комплексному подходу и поэтапному решению задач, экспертам RDV удалось не только успешно завершить процесс перехода с зарубежной ERP-системы на «1С:ERP Управление предприятием», но и постепенно вовлекать сотрудников компании в ее внедрение, тем самым упростив переход от одной ERP-системы к другой. Об этом CNews сообщили представители RDV.

«Для импортозамещения в ИТ очень важно программное обеспечение. «1С:ERP Управление предприятием» полностью закрывает потребности бизнеса и позволяет эффективно управлять бизнес-процессами компании», — сказал генеральный директор RDV Александр Рошаль.

В ходе работ проектная команда RDV осуществила запуск в новой ERP-системе процессов оперативного и управленческого учета. Были расширены инструменты управления закупками, ремонтами, складскими процессами и продажами ТМЦ. Выстроены контрольные функции по процессам закупок и складским операциям, расширен аналитический учет для детального анализа расходов по проектам компании, а также запущен процесс согласования закупок в интеграции с «1С:Документооборот». К тому же, был организован автоматический обмен «1C:ERP Управление предприятием» с базой регламентированного учета «1С:Бухгалтерия предприятия корп».

«Специалисты компании RDV показали высокую квалификацию в области организации ИТ-проектов, профессионализм, конструктивный подход в решении поставленных задач. По итогам доработки и настройки системы «1С:ERP», а также реализации обмена с «1С:Бухгалтерия», были оптимизированы наши бизнес-процессы. Мы сократили трудозатраты во всех подразделениях на 20% и уже спустя полгода после старта проекта смогли рассчитать себестоимость ТМЦ в новой системе», — сказал главный инженер ООО «Аггрего Евразия» Константин Давыдов.

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ООО «Аггреко Евразия» — работает на рынке временного энергоснабжения России с 2008 г., сотрудничает с предприятиями различных отраслей: нефтегазовой, цементной, стекольной, пищевой промышленности, горнорудной отрасли и др.

RDV — специализируется на автоматизации бизнес-процессов средних и крупных компаний, а также на разработке программных решений для электронной коммерции, предлагает спектр услуг и продуктов, направленных на оптимизацию и автоматизацию процессов онлайн-торговли, увеличение продаж и расширение рынков сбыта для разных товарных категорий и сегментов.