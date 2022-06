Трансформация учета по МСФО холдинга United Elements Group с помощью решений 1С и «1С-Рарус»

«1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета, формирование и сдачу отчетности по МСФО в холдинге United Elements Group за счет внедрения «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». Разработаны механизмы обмена между новыми решениями и текущими конфигурациями заказчика, что позволило реализовать проект, принимая во внимание уникальность учета заказчика. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

United Elements Group — дистрибьютор климатического оборудования в России, в состав которого входит несколько предприятий, занимающихся проектными работами, закупками, монтажом и сервисным обслуживанием сплит-систем. До проекта ведение оперативного учета в компании заказчика осуществлялось в «1С:Комплексная автоматизация 1.1». Из оперативного контура данные отправлялись в базу регламентированного учета «1С:Комплексная автоматизация 1.0».

По причине снятия текущих решений «1С» с поддержки, сотрудникам холдинга приходилось сдавать отчетность через сторонние онлайн-сервисы. Формирование и сдача отчетности по МСФО также производились в сторонней конфигурации. Подобная схема работы затрудняла формирование и сдачу отчетности, аналитику деятельности и принятие управленческих решений. Появилась необходимость в программном продукте для ведения полноценного регламентированного учета. С этой задачей сотрудники холдинга обратились в «1С-Рарус».

По завершении обследования бизнес-процессов решено оставить ведение оперативного контура в «1С:Комплексная автоматизация 1.1». Для корректного обмена данными между базой для оперативного учета и решениями «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Рарус:Финансовый менеджмент» экспертами «1С-Рарус» разработаны механизмы интеграции.

В результате проекта удалось автоматизировать регламентированный контур, учитывая индивидуальные требования сотрудников United Elements Group. Настроен точный обмен документов и цифр между «1С:Комплексная автоматизация 1.1» и «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С-Рарус:Финансовый менеджмент». За счет доработок и изменения механизма округления удалось достигнуть передачи данных о партиях товара по сериям и характеристикам. Учет этих параметров в базовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» отсутствовал. Реализован уникальный управленческий регистр учета затрат по дополнительным аналитикам, отсутствующим в типовом решении. Записи регистра формируются по различным условиям для большинства хозяйственных операций. Холдинг реализует закупки импортного оборудования, которое проходит таможню. В базовой «1С:Бухгалтерия предприятия» фиксировалась общая себестоимость продукции. Доработаны механизмы трансляции информации из «1С:Бухгалтерия» предприятия в «1С-Рарус:Финансовый менеджмент» для корректной разбивки сумм, учитывающей стоимость товара и дополнительные расходы на транспортировку, брокера и таможню. В «1С:Бухгалтерия предприятия» оплаты отражались по реализациям товара, а в блоке МФСО требовалось видеть оплаты по заказам. В результате доработок на счетах МСФО реализован учет оплат по заказам клиентов.

Валерия Комарова, CFO: «Холдинг United Elements Group благодарит “1С-Рарус” за очередной успешный проект автоматизации. Команда исполнителя оперативно и в сжатые сроки провела работы по внедрению новых решений и разработке обменов. Сам переход состоялся в довольно комфортном режиме и без ограничений для основной деятельности. При этом учтены все наши требования, включая область МСФО».

Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию Бизнес

Виктория Оршанская, Chief accountant: «Обеспечено корректное формирование регламентированной отчетности. В результате проекта сотрудники финансовых отделов компании работают в едином информационном пространстве и не используют сторонние приложения и сервисы для сдачи отчетности. Немаловажным фактором является то, что все сроки проекта были соблюдены и отсутствовали какие-либо серьезные ошибки при переносе или обмене данными».

Карины Тер-Нерсесянц, Head of Financial and Economic Department: «Настроена полная трансляция проводок по РСБУ в МСФО, учитывающая все необходимые нам аналитики и сложные условия трансформации счетов учета. Сам процесс трансляции проводок стал проводится в разы быстрее, что сократило время на формирование итоговой отчетности».

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами. За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.