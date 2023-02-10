В России появится единый сотовый оператор

Новые российские регионы по решению Правительства получат единого оператора связи. Его созданием займется Минцифры. Ранее власти обещали действующим операторам финансовые послабления вплоть до 2025 г. и даже планировали выделить им новые частоты.

Один оператор на всех

В России будет создан единый оператор сотовой связи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР.

По словам Дмитрия Чернышенко, поручение создать нового единого оператора передано российскому Минцифры. В министерстве на запрос CNews не ответили.

Вице-премьер подчеркнул, что настоящее время тарифы на связь в новых регионах страны соизмеримы с общероссийскими. Пока неясно, какие расценки сможет предоставить жителям этих территорий будущий единый оператор связи – они могут оказаться как более высокими, так и более низкими.

Дмитрий Чернышенко добавил, что российское Правительство курирует задачи по обеспечению жителей новых регионов страны качественными услугами связи. С этой целью среди местного населения проводится сбор обратной связи.

Фото: МТС Связь в новых регионах должна быть отечественной

Дополнительные подробности о самом едином операторе связи, равно как и предъявляемых к нему требованиях, на момент выхода материала отсутствовали.

Первые шаги

ДНР и ЛНР, наряду с Херсонской и Запорожской областями, вошли в состав России осенью 2022 г. 30 сентября 2022 г. Президент России Владимир Путин и главы регионов подставили свои подписи под договорами об их вхождении в состав России. 4 октября 2022 г. все договоры, предварительно одобренные Госдумой, были ратифицированы Советом Федерации. День спустя Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Именно с этого момента началось решение вопроса о глобальной работе мобильной связи в этих регионах, хотя первые подвижки, надо отметить, начались гораздо раньше. Как сообщал CNews, еще в мае 2022 г. операторы сотовой связи, работающие на территории ДНР и ЛНР, перешли на общероссийский формат мобильного номера. ДНР получила код +7-949, ЛНР - +7-959.

Общий процесс включает, в том числе, и договор между «Билайном», «Мегафоном» и Tele2 о запуске национального роуминга в этих регионах. по информации «Ведомостей», к консенсусу трое из четырех операторов «Большой четверки» пришли еще в ноябре 2022 г., а МТС мог присоединиться к ним ближе к концу 2022 г.

Национальный, он же внутрисетевой, роуминг предусматривает возможность использования сети другого мобильного оператора. На территории России, в том числе в Крыму и Севастополе, он был отменен еще в мае 2019 г. по решению российского Правительства.

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К вопросу приведения условий предоставления мобильной связи в новых регионах к соответствию общероссийским присоединилась Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). В декабре 2022 г. она озвучила планы по предоставлению частот для сетей GSM, UMTS и LTE операторам связи в новых регионах. В списке операторов оказались «Миртелеком», «Мобильные коммуникационные системы», «К-телеком» и «Феникс» (принадлежит ГУП Донецкой народной республики «Республиканский оператор связи»). По плану властей, в ДНР и ЛНР планировалось оставить по одному сотовому оператору, в Херсонской и Запорожской областях – по три.

Власти помогают

Пока в новых регионах нет единого оператора, ныне действующие компании по предоставлению услуг мобильной связи, смогут рассчитывать на различные льготы. Об этом в январе 2023 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика».

По словам Шадаева, власти России приняли решение освободить операторов связи из новых регионов в первую очередь от обязательной платы за спектр. Также им больше не нужно пополнять резерв универсального обслуживания, что обязаны делать другие телеком-компании. Это резерв нужен, в том числе, для устранения цифрового неравенства – для обеспечения интернетом и мобильной связью небольшие населенные пункты и удаленные уголки страны.

Послабления имеют временный характер. Шадаев подчеркнул, что они действуют только до 2025 г.

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О возможности продления сроков министр не сообщил. Но он обратил внимание, что в новых регионах будут выделены дополнительные беспроводные частоты, «чтобы стимулировалась конкуренция, чтобы на новых территориях появились два новых оператора мобильной связи», пишут «Ведомости».

Каких именно операторов имел в виду Максут Шадаев, уже действующих, или пока не существующих, не установлено. Но это заявление было сделано до поручения российского Правительства по созданию единого оператора связи в новых регионах.