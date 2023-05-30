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Специалисты Simetra проводят работы по актуализации транспортной модели Москвы

Компания Simetra, центр компетенций в области транспортного планирования, ведет работы по актуализации транспортной модели столицы. Работы планируется завершить к концу 2023 г. Заказчиком проекта выступает Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

«Мы являемся разработчиками транспортной модели Москвы и сотрудничаем с ЦОДД с 2012 г. Москва — большой, активно растущий мегаполис. Актуализация модели позволит учесть текущую обстановку и проанализировать перспективные сценарии развития города. Это поможет выявить узкие места транспортной инфраструктуры города, а затем просчитать наиболее эффективные решения для повышения мобильности и комфорта передвижения жителей столицы», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

На текущем этапе работ специалисты Simetra проводят социологический опрос горожан.

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