«А+С транспроект» переименовался в Simetra

Компания «А+С транспроект» объявила о полном ребрендинге, который включает в себя изменение названия, логотипа, слогана и корпоративного стиля компании. С ноября 2019 г. компания продолжит работу на рынке под названием Simetra. Новый бренд компании подчеркнет ключевую компетенцию «А+С транспроект» в области транспортного моделирования и прогнозирования транспортных потоков (от англ. Simulation in Transport).

Смена коммерческого названия произошла в рамках стратегического развития компании и обусловлена, в том числе, планами активного роста на международном рынке. Ребрендинг не предполагает изменения юридического лица и не повлияет на исполнение компанией текущих обязательств перед партнерами и клиентами.

Новый слоган компании «Задавать красоту движения» одновременно подчеркивает умение создавать проекты, основанные на математической гармонии, точных транспортных моделях и прогнозах, и социальную миссию компании — стремление получать результаты, которые будут ежедневно улучшать жизнь каждого человека.

«Бизнес компании существенно изменился за 15 лет, и наши внутренние перемены логичным образом привели к внешним изменениям. Мы искали название, которое сможет выразить нашу ключевую компетенцию и стиль нашей работы. Название Simetra отражает три основы нашего бизнеса. Во-первых, нашу многолетнюю экспертизу в области моделирования транспортных потоков и поставок соответствующих программных продуктов, вокруг которой выстраиваются остальные направления, включая разработку собственного отраслевого ПО. Во-вторых, наши амбиции к расширению бизнеса за пределы России: на данный момент у нас уже есть портфель успешных международных кейсов. В-третьих, новое название соответствует стилю и философии компании: мы уверены, что нам по силам создавать транспортные проекты, которые не только эффективно работают, но и приносят в жизнь людей красоту и гармонию», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

История команды «А+С транспроект» начиналась с открытия представительства немецкой компании A+S. В 2018 г. «А+С транспроект» начала процесс трансформации бизнеса: приобрела компанию «Северо-западный картографический центр», разработала собственный программный продукт RITM3, открыла направление по внедрению устойчивых решений в сфере градостроительства, общественного транспорта и планирования удобных общественных пространств. Ребрендинг стал очередным шагом в стратегии развития компании, принятой до 2023 г.