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Simetra обеспечила НИПИГАЗ технологиями для транспортного моделирования

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в НИПИГАЗ, компанию по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством, программные комплексы для транспортного микромоделирования PTV Vissim.

Программное обеспечение PTV Vissim помогает моделировать на микроуровне: создавать имитацию движения автомобилей и пешеходов в масштабах перекрестка, учитывая их поведение. С помощью этого решения транспортный инженер может моделировать сети с различными типами узлов, оценивать влияние перекрестков на пропускную способность, проводить анализ пропускной способности и транспортного регулирования на сложных пересадочных узлах с учетом движения городского транспорта и пешеходов.

«Продукты PTV Group традиционно считались нишевыми решениями, которые интересны только специалистам в транспортной отрасли. Однако это не совсем так: они помогают и промышленным предприятиям, в том числе в нефтегазовом секторе. Проекты НИПИГАЗа отличаются масштабностью, комплексностью, сложностью логистических схем. Программные комплексы PTV также "заточены" под многозадачные проекты, поэтому мы уверены в успехе будущих результатов нашего заказчика», – отметил Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

НИПИГАЗ — российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством. Входит в состав «Сибура» — российской интегрированной нефтехимической компании.

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