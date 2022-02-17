Разделы

ПО Софт
|

Simetra поставила в Белоруссию технологии для моделирования на микроуровне

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, оснастила белорусское предприятие «Минскоблдорпроект» программным решением PTV Vissim.

«Минскоблдорпроект» обслуживает автодороги Белоруссии. Решение PTV Vissim позволит моделировать движение на микроуровне: учитывать движение автомобилей и пешеходов на дорогах и перекрестках. С помощью этого программного комплекса можно моделировать транспортные сети с любыми типами узлов, оценивать их пропускную способность в частности и потоки в целом с учётом движения как городского транспорта, так и пешеходов.

«Минскоблдорпроект» – филиал КУП «Минскоблдорстрой» (Минский областной исполнительный комитет), крупнейшего предприятия в системе обслуживания автомобильных дорог Белоруссии. Предприятие контролирует транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог в стране.

«Технологии, которые теперь доступны нашим белорусским коллегам, помогут вывести транспортное моделирование на новый уровень. Мы уверены, что ПО поможет совершенствовать транспортные системы городов Беларуси и позволит планомерно решать транспортные задачи», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор Simetra.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Адептов Firefox ждет отлучение от интернета

Microsoft выпустил первое крупное обновление Windows 11. Что изменилось

Google создал бесплатную ОС для древних ПК, тормозящих на Windows и macOS

TikTok скрытно следит за миллиардами владельцев смартфонов на iOS и Android

Новейшее обновление Windows 11 ломает принтеры и грозит перегревом процессору

Microsoft перекроет хакерам воздух с помощью долгожданного запрета в Word, Excel и PowerPoint

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Predator Helios 500: мечта любого геймера

Как настроить виниловый проигрыватель и ухаживать за пластинками: советы ZOOM

Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022