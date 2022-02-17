Simetra поставила в Белоруссию технологии для моделирования на микроуровне

Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, оснастила белорусское предприятие «Минскоблдорпроект» программным решением PTV Vissim.

«Минскоблдорпроект» обслуживает автодороги Белоруссии. Решение PTV Vissim позволит моделировать движение на микроуровне: учитывать движение автомобилей и пешеходов на дорогах и перекрестках. С помощью этого программного комплекса можно моделировать транспортные сети с любыми типами узлов, оценивать их пропускную способность в частности и потоки в целом с учётом движения как городского транспорта, так и пешеходов.

«Минскоблдорпроект» – филиал КУП «Минскоблдорстрой» (Минский областной исполнительный комитет), крупнейшего предприятия в системе обслуживания автомобильных дорог Белоруссии. Предприятие контролирует транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог в стране.

«Технологии, которые теперь доступны нашим белорусским коллегам, помогут вывести транспортное моделирование на новый уровень. Мы уверены, что ПО поможет совершенствовать транспортные системы городов Беларуси и позволит планомерно решать транспортные задачи», — сказал Владимир Швецов, генеральный директор Simetra.