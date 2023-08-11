Древние гаджеты, уничтоженные смартфонами, восстали из мертвых. Выпущен «нано-ПК» на Windows 11

Создан карманный персональный компьютер на современном «железе» и с Windows 11. Это полноценный ПК с современной ОС и возможностью запускать настольные программы. У него масса интерфейсов, включая четыре USB 3.0 и два HDMI, что позволяет с легкостью превратит его из портативного ПК в стационарный.



Карманные компьютеры вернулись

Японская компания Gloture решила оживить давно забытый класс устройств – карманные персональные компьютеры (КПК). Она создала наладонник – полноценный компьютер NanoPC со множеством интерфейсов и полноценной Windows 11 «из коробки», пишет портал TechSpot, за счет чего на нем можно запускать почти любые настольные программы.

Карманным NanoPC называется не просто так – это действительно ультрапортативное решение, которое легко уместится в кармане, но, в отличие от современных смартфонов, у него нет вытянутого экрана, адаптированного под ленты соцсетей или ролики на YouTube – дисплей компьютера имеет приближенные к «настольному» формату (16:9) пропорции.

Также NanoPC способен запускать многие классические видеоигры под Windows – это не портативная игровая консоль, так как в устройстве нет дискретной графики, но с большинством игр старше 10-12 лет этот компьютер должен справиться. Например, ему точно хватит сил для запуска Quake II и, возможно, Doom 3.

Фото: Rakuten Для карманного компьютера большой карман не нужен

КПК как класс устройств были на пике популярности в начале XXI века. Устройства на Windows, при всем их многообразии, были менее востребованы в сравнении с КПК на Palm OS. Массово отказываться от карманных компьютеров потребители стали в 2007 г., когда вышел самый первый iPhone, а релиз в 2008 г. ОС Android и первых смартфонов под ее управлением лишь ускорил этот процесс.

К моменту выхода материала NanoPC продавался исключительно на территории Японии – Gloture не спешила выпускать его за пределами этой страны. Рекомендуемая цена новинки составляет 84,7 тыс. иен или около $585 или 57,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 августа 2023 г. Основную нагрузку на кошелек в случае NanoPC оказывает его оригинальность на фоне однотипных смартфонов – продвинутого «железа» у него нет.

NanoPC получился очень портативным для своего класса и своих возможностей – его размеры составляют всего 142х92 мм. Для сравнения, габариты Apple iPhone 13 Pro – 147х72 мм в длину и ширину соответственно. Слабое место NanoPC в этом плане – это его толщина на уровне 18 мм.

«Лицо» карманного компьютера

Разработчики NanoPC не стали идти на поводу у современных трендов и даже не попытались уменьшить рамки по периметру экрана. Возможно, это как-то связано с внутренней компоновкой КПК, но размеры его от этого заметно выросли.

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Сам экран – это IPS-матрица с диагональю 5,5 дюйма, то есть в этом плане он меньше в сравнении с нынешними смартфонами, но визуально кажется более крупным за счет более менее вытянутой формы.

Фото: Rakuten Портретный и ландшафтный режимы - в NanoPC доступны оба

Разрешение экрана NanoPC – 1280х720 пикселей или HD. Такой разрешающей способностью могли похвастаться смартфоны образца середины прошлого десятилетия – сейчас даже недорогие модели поддерживают разрешение Full HD+. Частота обновления у экрана стандартная – 60 Гц, как и у подавляющего большинства настольных мониторов.

Что делает компьютер компьютером

Внутри NanoPC на системной плате распаяно вполне компьютерное «железо» – здесь нет никаких ARM-процессоров, хотя Windows 11 умеет работать с некоторыми из них. Разработчики отдали предпочтение классической архитектуре х86 и, в частности, процессору Intel Celeron J4125, который был выпущен в конце 2019 г. и производился по 14-нанометровому техпроцессу. По современным меркам это очень слабый, но в то же время очень холодный CPU – его уровень TDP не превышает 10 Вт. Intel Celeron J4125 выдает частоту до 2,7 ГГц на четырех ядрах, имеет встроенную графику UHD 600 (до 750 МГц), но лишен кэша третьего уровня и поддержки многопоточности (Hyper Threading здесь нет).

Фото: Rakuten Как смартфон, только функциональнее

С процессором напрямую связана оперативная память LPDDR4 объемом 8 ГБ, и это максимальный поддерживаемый объем для данного CPU. Вместо полноценного SSD-диска в NanoPC установлена сравнительно медленная флеш-память еММС на 128 ГБ, поддержка твердотельных накопителей не заявлена.

Apple есть чему поучиться

Самая главная отличительная особенность нового японского КПК – это не просто факт его существования в 2023 г., в эпоху смартфонов и планшетов, и даже не наличие в нем полноценной настольной ОС. Его главная особенность – это колоссальный набор интерфейсов, и Apple, которая в последние годы сильно экономит на разъемах в своих базовых MacBook, есть чему поучиться.

В крошечном корпусе NanoPC разработчики уместили сразу четыре порта USB 3.0, пару HDMI для подключения к двум большим экранам с разрешением до 4К, один USB-C, гигабитный Ethernet и даже кард-ридер для накопителей microSD. Из беспроводных модулей здесь имеются Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, он же Wi-Fi 802.11ac.

Фото: Rakuten Единственное, чего не хватает NanoPC - это радиомодуля

Питается вся эта электроника от аккумулятора емкостью 2500 мАч. По современным меркам это совсем немного, но в NanoPC нет энергоемких компонентов. Однако производитель все равно не стал раскрывать время автономной работы этого КПК.