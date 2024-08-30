МТС обеспечила «гигабитом» «Баланс» и «Евразию» в Красноярске

МТС запустила сеть скоростного фиксированного интернета еще в двух бизнес-центрах Красноярска. В результате предприниматели и офисные сотрудники деловых центров «Баланс» и «Евразия» получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ставший первым в Красноярске бизнес-центр класса «А», «Баланс» объединяет две высотные башни в 18 и 23 этажа с общей площадью около 70 тыс. кв. м. Здесь располагаются офисы и представительства более 70 компаний. Для организации доступа к широкополосному интернету специалисты МТС проложили в здание бизнес-центра волоконно-оптический кабель. Арендаторы и сотрудники «Баланса» могут свободно пользоваться современным офисным интернетом до 1 Гбит/с, а администрация — внедрять цифровые сервисы для эксплуатации здания: системы учета воды и электроэнергии, автоматического управления лифтами и парковками, доступа в центр и другие технологичные решения.

Бизнес-центр «Евразия» площадью более 10 тыс. кв. м. находится в историческом центре Красноярска — неподалеку от здания городской администрации и Театра оперы и балета. В бизнес-центре располагаются офисы более 50 организаций — агентства недвижимости, нотариальные конторы, магазины, психологические и бьюти-кабинеты. Теперь даже в часы пиковых нагрузок гигабитным интернетом МТС сотрудники смогут пользоваться одновременно и с нескольких устройств, работая в CRM-системах, облачных хранилищах, банковских и торговых приложениях, а также подключаясь к онлайн-конференциям и внедряя умные устройства.

«Нам важно, чтобы клиенты МТС могли пользоваться качественными услугами связи везде — дома, в пути, в общественных местах и на работе, где мы проводим значительную часть времени. Особенность гигабитной связи в том, что даже при значительных нагрузках на сеть скорость на любом офисном девайсе у каждого сотрудника будет стабильно высокой: скорость интернета почти равна скорости чтения с жёсткого диска, что на порядок увеличивает комфорт работы. Организация связи и внедрение цифровых технологий в бизнес-центрах, где работают многие наши клиенты, является для нас одной из важнейших задач», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.