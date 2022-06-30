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Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает сервис для выгодного общения в поездках за границу. Накануне отпуска клиенты компании смогут выбрать параметры своего персонального роуминга, чтобы платить только за те услуги, которыми они будут пользоваться в путешествии.

Во время отпускного сезона оператор Tele2 предложил клиентам выгодные условия общения на отдыхе за рубежом. Новый сервис позволяет российским туристам спланировать предстоящую поездку за границу на основании следующих параметров: страны, сроков и услуг связи, которые потребуются в путешествии. В зависимости от привычек абоненты могут выбрать звонки и SMS, мессенджеры, социальные сети, почту или видео.

Подбор персонального предложения происходит на основании профиля потребления абонента и маршрута его поездки. Например, при выборе путешествия в Турцию клиенту могут предложить выгодные пакеты ГБ, минут и SMS, тарифные планы с доступными в роуминге пакетами или другие услуги, которые помогут сократить расходы на связь в этой стране.

Собрать персональное предложение для путешествия клиенты могут в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Для этого им нужно зайти в раздел «Путешествия и роуминг», выбрать пункт «Планировать поездку», указать страну, период и услуги, которыми они хотят воспользоваться. Некоторые из опций публичные и доступны к подключению отдельно, другие – уникальные и действуют только в рамках специального предложения.

Воспользоваться сервисом для выгодного роуминга абоненты смогут заранее – за 180 дней до путешествия. Спланировать можно одну или несколько поездок.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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