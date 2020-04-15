«Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии

«Тинькофф мобайл» запустил сразу две акции для абонентов в связи с пандемией — услугу «Доверительный платеж» и бесплатные 30 минут входящих звонков в международном роуминге. Обе акции нацелены на поддержку абонентов, у которых возникли или могут возникнуть затруднения в пользовании связью на фоне распространения коронавируса.

С помощью «Доверительного платежа» абоненты могут воспользоваться авансом от оператора для оплаты услуг связи, если у них нет возможности оплатить их самостоятельно. Чтобы воспользоваться «Доверительным платежом», нужно отправить заявку менеджеру в чате мобильного приложения «Тинькофф мобайла» или позвонить в контактный центр. Деньги будут зачислены на счет абонента сразу после одобрения заявки. Размер авансового платежа определяется в зависимости от объема расходов абонента в «Тинькофф мобайле» за предыдущие три месяца.

В период ограничительных мер в России (до 30 апреля 2020 г., далее срок может быть продлен) услуга «Доверительный платеж» предоставляется бесплатно. Вернуть платеж без комиссии можно в течение двух недель с момента его использования (в обычных условиях срока возврата — три дня).

Для абонентов за рубежом, которые не смогли вернуться в Россию, «Тинькофф мобайл» до 1 мая 2020 г. отменяет плату за пакет «30 минут входящих» в роуминге. Пакет обновляется ежедневно, поэтому бесплатными минутами можно пользоваться каждый день.

Клиенты «Тинькофф» и в России, и за границей могут стать абонентами «Тинькофф мобайла» дистанционно с помощью технологии eSim — в этом случае встречаться с представителем «Тинькофф» не нужно. На eSim также можно перенести свой действующий номер и получить дополнительно 500 руб. на счет для оплаты услуг связи.