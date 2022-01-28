Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь
|

Доходы Yota от роуминга выросли в 1,6 раз

Ковидные ограничения стали испытанием для мобильных операторов, которые недополучили доход от роуминга в 2020 г. В Yota в 2020 г. выручка от роуминга сократилась в два раза по сравнению с 2019 г.

В 2021 г. Yota практически удалось достичь доковидных показателей – в сравнении с 2019 г. мобильный оператор не досчитался всего 18% выручки. При этом по сравнению с 2020 г. компания отметила рост выручки от роуминга на 60%. В III квартале 2021 г. показатель и вовсе возрос в два раза. Разница же в выручке за III квартал 2021 и 2019 г. составила всего 3% в пользу 2019 г.

В 2021 г. 12,8% пользователей Yota смогли поехать в путешествие в другую страну. В топе популярных стран у клиентов мобильного оператора – Турция, эту страну посетили 14,1% от всех путешествовавших. На втором месте Абхазия с показателями в 7%. Третье место занимает Китай – в эту страну съездили 6,9% всех путешественников.

Кроме того, Yota посчитала трафик клиентов в роуминге за последний год. Таким образом, среди социальных сетей на первом месте оказался сервис Instagram с долей 56%, на втором месте со значительным отрывом – VK с 25%. Третье место – за Facebook, у него 9% трафика.

Среди мессенджеров на первой строчке стабильно держится WhatsApp с долей в 56%. Второе место за Telegram, доля его трафика среди клиентов Yota в роуминге составляет 39%. На третьем Viber с 4%.

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений?
Технологии

Наиболее популярным видео-сервисом стал Youtube (89%), второе место занял онлайн-кинотеатр Ivi (6%), на третьем – Netflix (2%).

Для видеосвязи в роуминге клиенты Yota активнее всего использовали Facetime, его доля по трафику составляет 40%, а также Skype (35%) и Zoom (23%). Наименее популярным приложением для видео-звонков стал MS Teams с долей в 2%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft на коне. Все сегменты ее бизнеса показали внушительный рост

Власти потребовали от создателей «Эльбрусов» вернуть огромные деньги за проваленную ИТ-разработку

ИТ-поставщик Минобороны добит окончательно и бесповоротно

Российский лидер мирового выпуска рельсов добился за счет ИТ ежегодного прямого эффекта в $100 млн

Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза

«Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие процессоры для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022