Т2 улучшает условия роуминга в Белоруссии

T2, российский оператор мобильной связи, вводит новые выгодные условия тарификации в Белоруссии 26 февраля 2025 г. 1 ГБ интернета при нахождении в республике будет стоить всего 140 руб. При этом также улучшаются условия безлимитного интернета за границей: клиенты получат в Белоруссии до 3 ГБ интернета на высокой скорости до конца суток. Т2 уже предлагает клиентам бесплатные входящие, а исходящие звонки на номера России станут доступнее. Об этом CNews сообщили представители Т2.

С 26 февраля 2025 г. клиенты Т2, прибывшие в Белоруссию, смогут выгоднее пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Компания увеличила пакет интернета на высокой скорости втрое до 3 ГБ при сохранении стоимости услуги. После исчерпания этого объема скорость, как и прежде, снизится до конца суток. Ее хватит для комфортного общения в социальных сетях, мессенджерах и прослушивания музыки.

Абоненты Т2 смогут подключить в Белоруссии пакет интернета на срок от трех до 30 дней по доступной цене. Это можно сделать в разделе «Путешествие и роуминг» в мобильном приложении или через USSD-команду. Так, 1 ГБ трафика обойдется всего в 140 руб. Клиенты также смогут приобрести 5 и 10 ГБ на месяц за 700 и 1400 руб. соответственно. Пакет начнет расходоваться только после фактического выхода абонента в интернет в роуминге.

Т2 сохраняет бесплатные входящие вызовы для клиентов во время пребывания в Белоруссии. Помимо этого, абонентам пакетных тарифов станут доступны 150 минут в месяц для исходящих звонков на номера России. Свыше этого объема стоимость звонков составит 3,5 руб.