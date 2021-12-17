Серверы HPE на 289 миллионов «Росатому» поставит компания, сбившая цену на 1 копейку

Госкорпорация «Росатом» на 289,3 млн руб. закупила серверы HPE. В тендерной документации страна происхождения закупаемого оборудования прописана как Чешская Республика. Победитель аукциона сбил цену договора на 1 копейку. В ходе преддоговорных переговоров заказчик и поставщик снизили цену еще на 200 тыс. руб.

Американские чешские сервера

Как выяснил CNews, госкорпорация «Росатом» на 289,3 млн руб. закупила серверное оборудование, страна происхождения которого обозначена в договоре как Чехия. Однако, судя по наименованиям товара, в нем указаны американский процессор Intel и сервер HPE, в том числе составляющие к нему. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Так, в карточке договора на сайте госзакупок страной происхождения всех товаров указана Чешская Республика. Между тем, продукция HPE чаще всего собирается в Китае. В карточке договора указаны, например, серверы HPE DL380 Gen10. Указанные в карточке процессоры с наименованием P02514-L21 HPE соответствуют процессору Intel Xeon для сервера Hewlett Packard Enterprise (HPE). В том числе, для HPE в договоре указаны модуль памяти, жесткий диск, адаптер и т.д.

«Данное оборудование произведено компанией HPE на заводе в Чехии, — пояснили CNews представители “Росатома”. — Оно должно быть совместимо с ранее закупленным госкорпорацией оборудованием. Таким образом обеспечивается надежность построенной ранее инфраструктуры, что сокращает стоимость владения инфраструктурой в целом». Также там уточнили, что в настоящее время в «Росатоме» реализуется программа импортозамещения вычислительной техники, в рамках которой компания завершает закупку серверного оборудования, включенного в единый реестр.

При этом в тендерной документации можно найти предложения победителя с точными наименованиями поставляемого товара, а именно — блейд-система HPE Synergy 12000 в количестве двух штук и пять серверов HPE ProLiant DL380 Gen10.

Копеечное снижение цены победителем

Тендер был опубликован в конце сентября 2021 г. Однако итоги аукциона, участие в котором приняли четыре компании, были подведены в 23 ноября. Среди участников — «Мирит групп», «ЦКТ май», «НТИ энерджи» и «СТК развитие». Последняя компания предложила самую высокую цену. Первые две предложили одинаковые цены договора — 289 512 886,83 руб. «НТИ энерджи» предложила на 0,01 рубля меньше и стала победителем аукциона.

Протокол проведения аукциона со снижением цены на 1 копейку

Согласно базе «Контур.фокуса», «НТИ энерджи» последний госконтракт заключала в ноябре 2019 г. на поставку электроустановочных изделий для Федерального научно-производственного центра «Старт» (входит в «Росатом»). Из шести договоров, заключенных в 2019 г., согласно «Контур.фокусу», пять было заключено со структурами «Росатома».

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После определения поставщика с 23 ноября по 3 декабря 2021 г. между «Росатомом» и «НТИ энерджи» велись преддоговорные переговоры, результаты которых опубликованы в сведениях о протоколах. Согласно новым договоренностям, цена договора была снижена еще ровно на 200 тыс. руб.

Антильское «железо» для «Росатома»

В марте 2021 г. CNews также писал о закупке «железа» структурой «Росатома» на 4,5 млрд руб. с Антильских островов. Оборудование было закуплено у единственного поставщика — Uranium One Holding N.V. — основанная в Канаде международная уранодобывающая компания, полностью поглощенная «Росатомом» в начале 2013 г.

В карточке договора на сайте госзакупок помимо антильского происхождения техники в отношении некоторых позиций указаны конкретные модели оборудования разработки компаний из США, Швейцарии, Австралии и других технологически развитых стран, правда с пометкой «или аналог».

Тогда непосредственный организатор закупки «Атомкомплект» («дочка» «Росатома») не смогла рассказать CNews о реальном месте выпуска закупаемой техники, как и о производителях этой техники.