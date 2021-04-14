Konica Minolta помогла Bruker удаленно обслуживать своих клиентов

Konica Minolta внедрила сервис для удаленной поддержки AIRe Link в компании Bruker, глобальном производителе научного и промышленного аналитического оборудования. Благодаря этому чешская команда специалистов Bruker смогла обеспечить высокий уровень сервиса для своих клиентов в Восточной Европе.

Компания Bruker занимается созданием научных приборов для молекулярных исследований и анализа различных материалов. Инструменты ее производства помогают ученым по всему миру. Производитель представлен более чем 90 офисами на всех континентах и широким рядом команд обслуживания, одна из которых работает на площадке в чешском городе Брно. Она поддерживает многих клиентов из Восточной Европы, использующих приборы Bruker Daltonik — они применяются в области микробиологии и масс-спектрометрии.

Весной прошлого года чешская команда столкнулась с ограничениями: специалисты компании потеряли возможность выезжать за границу и посещать заказчиков в личном порядке. Компания стала искать способы взаимодействия с клиентами в удаленном формате, поэтому было принято решение протестировать AIRe Link, инструмент удаленной визуальной поддержки Konica Minolta.

Облачный сервис AIRe Link позволяет техническому специалисту со стороны поставщика наблюдать за тем, что видит клиент с помощью камеры своего смартфона или планшета. Также инженер может использовать дополнительные функции: динамический указатель, рисунки поверх снимка среды клиента, визуальную навигацию во время анализа проблемы.

AIRe Link работает на любом смартфоне, подключенном к интернету. Для начала работы специалисту со стороны заказчика нужно только перейти по ссылке, полученной через SMS, и сеанс поддержки откроется в новом окне браузера.

С помощью облачного решения чешская команда Bruker оперативно решила проблему своего клиента в Хорватии. «Для посещения объекта нам пришлось бы проехать около 1250 км. Поэтому мы решили сначала использовать AIRe Link, чтобы справиться с инцидентом дистанционно, — отметил Дэвид Буриан, руководитель службы сервиса чешского подразделения компании Bruker. — Благодаря сервису мы смогли выполнить свои гарантийные обязательства, не отравляя своего сервисного инженера на площадку заказчика. Это принесло экономию 15 часов поездки и 880 евро. Кроме того, тогда именно AIRe Link стал единственным инструментом, способным вернуть устройство клиента в эксплуатацию».

Это лишь один из множества случаев: в целом компания часто решала проблемы заказчиков с помощью сервиса и ощутила экономию в несколько тысяч евро. Кроме того, руководство отметило удобство применения AIRe Link, а также высокое качество его видео и звука. По итогам тестирования чешская команда Bruker решила интегрировать AIRe Link в свои стандартные процессы обслуживания и поддержки.

«Часто с помощью AIRe Link мы можем не только выявлять трудности, но и полностью справляться с ними удаленно. Заказчик получает решение проблемы, а мы сокращаем расходы на поездки и снижаем выбросы углерода. Это также повышает удовлетворенность клиентов и обеспечивает лояльность сотрудников», — сказал Дэвид Буриан.

Konica Minolta представила производительную версию решения AIRe Link после годового бета-тестирования. Во время него более 1,2 тыс. специалистов из внешних компаний создали учетную запись в сервисе. А по его итогам клиенты компании смогли добиться сокращения расходов на обслуживание до 10 тыс. евро в год на каждого пользователя.