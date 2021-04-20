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Navicon внедрил Microsoft Dynamics 365 Finance в BCS Global Markets

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил проект по автоматизации финансового учета BCS Global Markets. За четыре месяца благодаря облачной платформе Microsoft Dynamics 365 Finance, а также решению на базе Power BI удалось автоматизировать процессы финансовой отчетности во всех офисах компании.

BCS Global Markets – подразделение глобальных рынков и инвестиционно-банковских услуг финансовой группы БКС. С 2012 г. компания помогает институциональным клиентам по всему миру расти и развивать свой бизнес, предлагая брокерские и инвестиционно-банковские услуги.

В конце 2020 г. руководство BCS Global Markets приняло решение внедрить ERP-систему для финансового учета. С ее помощью компания планировала автоматизировать все аспекты неторговой деятельности, эффективно взаимодействовать с торговыми системами, тем самым автоматизировать финансовый и налоговый учет группы – как на уровне отдельных компаний, так и для формирования консолидированной отчетности.

Проанализировав несколько систем, компания выбрала облачную платформу Microsoft Dynamics 365 Finance как наиболее отвечающую своим требованиям.

Проект был реализован совместно с системным интегратором Navicon. За три месяца ИТ-специалисты развернули ERP-систему в облаке Microsoft и подключили к ней три офиса BCS Global Markets.

В ходе проекта Navicon интегрировал решение с торговыми системами компании, что позволило BCS Global Markets выпускать финансовую отчетность как по отдельным компаниям, так и по группе компаний в целом, в любой из трех валют: в валюте операций, в функциональной и отчетной валютах. В свою очередь, расширение набора поддерживаемой аналитической информации значительно упростило подготовку управленческой отчетности компании.

Еще одна задача, которую удалось решить в ходе проекта, – предоставление пользователям гибкого механизма, позволяющего извлекать из имеющихся финансовых данных необходимую информацию и представлять ее в удобном для анализа и принятия решений виде. Для этого была задействована функциональность Power BI. С помощью данного инструмента любой сотрудник BCS Global Markets может самостоятельно сформировать нужный ему аналитический отчет или расширить преднастроенные в ходе проекта отчеты необходимой аналитикой.

«Для этого проекта мы искали партнера с опытом внедрения аналогичных решений от Microsoft в финансовых институтах. Команда Navicon смогла максимально быстро погрузиться в специфику нашей работы, понять особенности бизнес-процессов и учесть их при внедрении ERP-системы. Результатом нашей работы с компанией Navicon стал запуск решения в промышленную эксплуатацию в кратчайшие сроки. В настоящий момент мы совместно с Navicon активно работаем над реализацией следующего этапа проекта, включающего в себя расширение интеграционных механизмов с другими системами нашей компании, а также рассматриваем внедрение новых функциональных модулей системы», – сказала Елена Баско, руководитель проекта, BCS Global Markets.

«Проект с BCS Global Markets был для нас очень важным и интересным по нескольким причинам. Во-первых, в России облачные ERP-системы выбирают значительно реже, чем за рубежом, хотя у них есть преимущества, такие как гибкость, быстрота развертывания, снижение затрат на инфраструктуру. Во-вторых, внедрение облачного решения Microsoft позволяет использовать все богатые возможности облака Microsoft, от Power BI до искусственного интеллекта. Использование данных возможностей позволяет в разы сократить время запуска необходимой функциональности, позволяя компании развиваться динамичнее и получать связанные с этим бизнес-преимущества. Мы благодарим команду BCS Global Markets за доверие и вовлеченность на всех этапах внедрения нового решения, что позволило сделать его максимально быстрым и соответствующим требованиям компании», – отметил Сергей Бельский, директор проектов, Navicon.

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