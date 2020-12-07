Hawe Hydraulik автоматизировала управление продажами, закупками и складом с помощью Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил в дочерней компании Hawe Hydraulik в Москве новейшую версию ERP-системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. Проект был реализован в рекордные сроки – за три месяца. Специалисты Hawe Hydraulik получили инструменты для управления закупками, продажами, складскими операциями, подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности, учитывающие специфику бизнес-процессов компании.

Hawe Hydraulik – производитель технологичных гидравлических компонентов и систем, работающий на рынке более 70 лет. Головной офис компании и производственные предприятия находятся в Мюнхене, а дочерние компании в разных странах предоставляют услуги по продажам, сервису и инжинирингу. Осенью 2020 г. филиал Hawe Hydraulik открылся в Москве. Чтобы поддержать стабильную работу нового отделения, его руководство приняло решение внедрить в нем ERP-систему. Была выбрана платформа Microsoft Dynamics 365 Business Central, так как она используется в других филиалах компании.

Команда, состоящая из специалистов Navicon и сотрудников головного офиса Hawe Hydraulik, внедрила в московском филиале последнюю версию ERP-системы – Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 1. В первую очередь были настроены и автоматизированы модули для управления продажами, закупками и складом. В их стандартную функциональность были интегрированы ключевые доработки, предоставленные ИТ-командой головного офиса и использующиеся в остальных дочерних компаниях Hawe Hydraulik. Благодаря этим доработкам ИТ-решение позволяет управлять закупками, складскими операциями и продажами в соответствии с бизнес-процессами компании.

Также в московском офисе был внедрен модуль для формирования бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ и ведения налогового учета. Специалисты Navicon внесли в данный модуль ряд необходимых доработок для соответствия российскому законодательству и особенностям работы компании Hawe: в частности, был настроен порядок формирования и хранения документации. Всего в рамках проекта в новой ERP-системе было автоматизировано 85 функций.

После внедрения решения команда интегратора провела обучение для сотрудников Hawe в Москве, чтобы они могли оперативно приступить к работе с ERP-системой.

«Главная особенность проекта – быстрота его реализации. Все работы были завершены в течение трех месяцев: это очень сжатые сроки для полноценного внедрения и настройки ERP-системы. Кроме того, на тот момент последняя версия MS Dynamics 365 Business Central еще ни разу не внедрялась в России: соответственно, отсутствовали успешные примеры. Но благодаря активному участию технических специалистов Hawe Hydraulik и умению адаптировать лучшие зарубежные практики к специфике российского рынка, которое есть у нашей команды, проект был завершен успешно и в срок», – сказала Сабрина Миронова, руководитель Санкт-Петербургского филиала Navicon.

«Мы получили качественное и устойчивое ERP-решение, которое позволяет нам эффективно управлять ресурсами и бизнес-процессами компании. Компания Hawe использует в своей операционной деятельности наиболее современные системы управления от ведущих мировых разработчиков. В соответствии с международными стандартами Hawe мы успешно внедрили продукт Dynamics 365 Business Central от Microsoft в российской дочерней компании. Внутренняя структура системы настроена и сконфигурирована совместно с Navicon, основываясь на глубоком анализе эффективности функционала, специализированных локальных потребностях, а также максимальной простоте и скорости работы. Мы планируем непрерывно совершенствовать данную ERP-систему, однако уже сегодня возможностей Business Central достаточно для того, чтобы предоставлять нашим заказчикам в РФ и СНГ превосходные продукты Hawe вместе с высококачественным и клиентоориентированным сервисом», – отметил Александр Рябов, генеральный директор «Хаве гидравлик».