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МТС и «Медси» открыли бесплатные онлайн-консультации с врачами

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

МТС и Группа компаний «Медси» объявили о том, что до 30 апреля 2020 года срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров через телемедицинский сервис SmartMed будут доступны бесплатно без ограничений всем жителям России.

Абоненты любых операторов связи из любой точки страны смогут воспользоваться возможностью бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник «Медси» через приложение SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. Количество срочных онлайн-консультаций не ограничено.

Для связи с врачом не потребуется вводить промокод или совершать каких-то дополнительных действий – достаточно установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». При регистрации в сервисе ребенка, появится опция «Дежурный педиатр», которая также предоставляется бесплатно до конца апреля 2020 года.

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