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«ОТР» приняла участие в создании IT-инфраструктуры центра аккредитации врачей

ИТ-интегратор «ОТР» обеспечил работников здравоохранения столицы современной инфраструктурой для масштабной аттестации и повышения профессиональной подготовки специалистов. Новая площадка профессиональной подготовки, переподготовки и аккредитации медицинских работников открылась на базе Кадрового центра московского Департамента здравоохранения.

Компания создала системно-техническую инфраструктуру центра, в том числе для 31 симуляционной станции, где демонстрируются практические навыки работы врача. Для моделирования проблемных ситуаций используются роботы-симуляторы, а также элементы виртуальной и дополненной реальности. В состав уникального комплекса входят терапевтический, педиатрический, хирургический, диагностический, акушерско-гинекологический и другие блоки. Они составляют единую площадку оценки профессиональных навыков специалистов, где все московские врачи будут подтверждать свои знания.

Возможности кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 88 врачебным специальностям. Ежегодно в рамках процедур обязательной аккредитации в центре будет проходить первичная специализированная аккредитация для выпускников вузов; периодическая аккредитация работающих специалистов; оценка при приеме на работу при первичном трудоустройстве в медицинские организации Москвы; оценка профессиональных компетенций действующих медицинских работников при смене места работы.

В общей сложности в центре находится более 1100 единиц новейшего оборудования, установленного и объединенного в уникальную систему технической инфраструктуры компанией «ОТР». Организация обеспечила проект кампусной сетью (беспроводная часть которой поддерживает Wi-Fi 6), комплексом видеонаблюдения с видеоаналитикой, который интегрирован в общегородскую систему видеонаблюдения, высокопроизводительной системой обработки и хранения данных, платформой для совместной работы и коммуникаций, а также современными мультимедийными решениями и технологическими подсистемами.

Особое внимание компания уделила созданию отказоустойчивости инфраструктуры и сохранности данных, поскольку процесс обучения и тестирования проходит ежедневно по 12 часов, а результаты экзаменов и видеоархив должны надежно храниться в течение длительного времени.

«В процессе обучения, а тем более во время тестирования, врача ничего не должно отвлекать, сложная инфраструктура центра должна быть простой для использования. - поясняет директор проекта от ОТР Артём Щеблыкин. – Любой отказ оборудования – это дополнительный стресс для экзаменуемого. Поэтому мы максимально проработали вопросы отказоустойчивости комплекса».

Владимир Бахур

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