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Спецпроекты

ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты компании ОТР («Организационно-технологические решения») обеспечили ИТ-инфраструктурой только что построенную инфекционную больницу в Новой Москве.

Приемочные испытания и сдача инфраструктуры в эксплуатацию прошли 15 апреля. С учетом темпов строительства больницы работы по развертыванию инфраструктуры велись в круглосуточном режиме. В проекте было задействовано более 15 специалистов компании ОТР, которые в кратчайшие сроки обеспечили подключение новой инфраструктуры к внутренней и внешней информационным сетям всех подразделений медучреждения, включая реанимационное.

Технические характеристики сетевой инфраструктуры больницы в Новой Москве позволяют обеспечить надежную работу медицинского оборудования и компьютерной техники, а также подключение к единой медицинской информационной сети г. Москвы (ЕМИАС).

Реализации ИТ-проекта в Новой Москве в кратчайшие сроки помог накопленный ОТР опыт работы в медучреждениях, полученный еще до начала пандемии COVID 19 - в ходе реализации масштабного проекта по созданию в столичных больницах ИТ-инфраструктуры, позволяющей подключить их к единой городской медицинской информационной системе (ЕМИАИС).

«В том числе и благодаря ИТ-инфраструктуре, заблаговременно развернутой в рамках создания ЕМИАС, столичные больницы удалось в определенной степени подготовить к работе в экстремальных условиях, - сказал начальник отдела проектирования инфраструктуры ОТР Павел Исаев. – Опыт, накопленный нами еще до начала распространения коронавируса, позволил ОТР успешно организовать процессы оснащения больниц ИТ- инфраструктурой и в условиях пандемии. Работа в медучреждениях накладывает на ИТ-специалистов большое количество ограничений и специальных требований. Это тяжелый, напряженный и ответственный труд. Мы гордимся тем, что наши сотрудники вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом. Уверены, что все проделанные нами работы в дальнейшем послужат надежной базой для эффективной и комфортной работы наших замечательных медиков».

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