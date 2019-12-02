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«Ростелеком» предоставил телеканалу ОТР возможность удаленно управлять региональными вставками в эфир

Телеком Инфраструктура ТВ и радио

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, организовал для Общественного телевидения России (ОТР) сеть VPN-каналов. Благодаря этому решению телеканал может удаленно управлять региональными вставками в эфир ОТР в 81 субъекте РФ в режиме реального времени. Кроме того, у партнеров ОТР появилась возможность контролировать телевизионный эфир в регионах, а также работу оборудования, размещенного телеканалами на объектах «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).

Телеканал ОТР входит в перечень обязательных общедоступных каналов первого мультиплекса на территории России. Проект обеспечения региональных врезок в эфир ОТР реализуется в соответствии с постановлением правительства России и позволит региональным каналам вещать до пяти часов в день в эфире ОТР в своем регионе.

«Благодаря сотрудничеству с “Ростелекомом” мы смогли в кратчайшие сроки наладить техническое взаимодействие с нашими партнерами даже в самых удаленных регионах нашей страны и обеспечить передачу ТВ-сигналов до объектов вещания РТРС в преддверии начала врезок в эфир ОТР», — сказал исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.

«“Ростелеком” традиционно является лидером в области предоставления услуг связи органам государственной власти, а также крупнейшим российским и зарубежным предприятиям. Высокие эксплуатационные характеристики и надежность услуг, создаваемых компанией, подтверждены их высокой востребованностью, — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. — Решения, выполненные на базе технологии VPN, гарантируют высокую конфиденциальность и надежность связи и одновременно обеспечивают существенную экономию средств при пользовании современными телекоммуникационными услугами по сравнению с другими технологиями».

Региональные эфиры на ОТР финансирует государство. В марте 2019 г. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением направил 776 млн руб. из резервного фонда правительства. Эти средства рассчитаны на покрытие расходов федеральных телеканалов до конца 2019 г.

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