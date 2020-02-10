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ОТР выпустила фронт-офис для платформы «Опора»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

ОТР (Организационно-технологические решения) в рамках развития программной платформы «Опора» выпустила новый релиз универсальной фронт-офисной системы (УФОС), включающий в себя компонент «Единый личный кабинет пользователя (ЕЛКП)».

ЕЛКП является внутренним порталом, обеспечивающим организацию рабочего пространства для пользователей информационных систем созданных на компонентах платформы «Опора», а также других ресурсов, поддерживающих технологию встраивания по технологии iFrame.

Ключевыми функциями ЕЛКП являются организация единого информационного пространства пользователей для работы с информационными сервисами и ресурсами, настройка индивидуального рабочего пространства пользователя, обеспечение доступа к сервисам и ресурсам при однократной аутентификации по технологии Single Sign-On.

Реализация нового компонента ЕЛКП выполнена в микросервисной архитектуре, с использованием технологий Spring и Angular. Встраивание информационных сервисов и подсистем базируется на технологии актуальной для большинства современных информационных систем, представленных на российском рынке. Компонент ЕЛКП теперь исключает необходимость использования иностранных проприетарных программных платформ и может служить для задач импортозамещения. Интерфейс личного кабинета и его функции оптимизированы под требования максимально широкого круга современных пользователей.

Единый личный кабинет пользователя «Опора», благодаря надежности, функционалу и масштабируемости подходит для решения задач создания и развития крупных корпоративных решений и государственных информационных систем, где необходимо обеспечить подключение и одновременную работу десятков тысяч пользователей.

На сегодняшний день компоненты программной платформы «Опора» являются основой высоконагруженных информационных систем, функционирующих в федеральных ведомствах и коммерческих организациях.

«Развивая ОПОРУ, мы сохраняем самое главное ее качество – надежность и проверенную годами практики возможность работы при высочайшей нагрузке, которая, как считалось ранее, доступна только решениям крупнейших мировых ИТ-корпораций, - сказал Анатолий Безрядин, технический директор ОТР. – Постоянно расширяя функционал нашей системы и применяя в ней самые передовые разработки, в том числе те, которые доступны в новом Едином личном кабинете, мы поддерживаем конкурентоспособность российского продукта, представленного в самой сложной нише – комплексных корпоративных решений».



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