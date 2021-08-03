Проекты ОТР переводятся на собственную облачную платформу

ИТ-интегратор «ОТР» выпустил обновление собственной облачной платформы. Одним из главных её преимуществ является полностью импортозамещённый стек технологий, что позволяет свободно использовать частное облако для проектов в государственном секторе. Open source решение не уступает проприетарным зарубежным аналогам по производительности и функционалу.

На платформе внедрено резервное копирование данных, управление которым интуитивно доступно конечным пользователям. Произведена интеграция с контейнерной платформой, что позволяет использовать инфраструктуру для CI/CD и DevOps процессов. Для повышения производительности разработчики компании «ОТР» выполнили оптимизационные и стабилизирующие мероприятия, которые на 50% повысили плотность размещения сред. Внедрённый мониторинг позволяет управлять платформой в стабильном режиме и повышает предсказуемость любых событий.

На платформе реализовано несколько уникальных решений, которые позволяют использовать её на проектах любой сложности. Облако не требует закупки новой инфраструктуры для развёртывания, может быть установлено как на традиционных выделенных системах хранения данных, так и на гиперконвергентной инфраструктуре. Кроме того, для облегчения перехода был разработан инструмент миграции с проприетарной платформы, позволяющий на порядок ускорить перенос сред в облако, сократив простои для конечных пользователей. Установлена удобная система биллинга, позволяющая прозрачно распределять расходы на инфраструктуру по потребителям.

«Рост компании вызвал необходимость оптимизировать внутренние процессы и мощности, – рассказывает руководитель управления архитектурных решений Сергей Кузьмицкий. – Мы пробовали различные облачные технологии вендоров, но они не устраивали нас по разным параметрам. Поэтому приняли решение разрабатывать своё. Сейчас уже большее количество проектов разработки ПО для наших заказчиков работают в гибридном режиме, более того, мы начали миграцию всех рабочих сред из проприетарной платформы. Технологический стек, основанный на отечественных разработках и open source решениях, является особенно актуальным для заказчиков из госсектора. Мы продолжаем совершенствовать платформу и уже приступили к следующему этапу нашего R&D».