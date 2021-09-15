Казначейство перевело счета юрлиц в «Электронном бюджете» на российскую СУБД

Одна из крупнейших ИТ-компаний России — «ОТР-2000» перевела подсистему Казначейства на полностью импортонезависимое решение на открытом ПО. Речь идет о замене американской СУБД Oracle на российскую Postgres Pro в одной из подсистем «Электронного бюджета». Переход на новую систему упростит контроль за финансированием госконтрактов, а для исполнителей — работу с бюджетными средствами.

Импортозамещение систем Казначейства

Интегратор «Организационно-технологические решения 2000» («ОТР») перевел одну из ключевых информсистем Федерального казначейства на российскую систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Enterprise с американской СУБД Oracle. Речь идет о переводе лицевых счетов юрлиц в компонент подсистемы единой системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Этот компонент системы стал первым полностью реализованным на открытом ПО.

Помимо этого, «ОТР» поставит Казначейству Postgres Pro и для импортозамещения решений в системе ГАС «Управление», госинформсистеме о государственных и муниципальных платежах, а также для других подсистем «Электронного бюджета». Российская СУБД обошлась Казначейству в 650,1 млн руб., которые ведомство заплатило поставщику «ОТР» за лицензии указанного отечественного ПО на 2020, 2021 и 2020 гг.

Что изменится

Перевод счетов юрлиц в полностью импортозамещенную систему позволит централизовать работу в едином информационном пространстве госзаказчиков, исполнителей, Федерального казначейства и заинтересованных госорганов. В том числе, перевод минимизирует бумажный документооборот и сделает работу более прозрачной для всех участников казначейского сопровождения. Подсистема упростит контроль за финансированием госконтракта, так как движение средств по нему прослеживается до последнего исполнителя.

Казначейство начало переход на российскую СУБД

Для исполнителей перевод счетов в новую подсистему упростит работу с бюджетными средствами, так как вместо заведения счетов под каждый проект сведения централизуются на одном счете с распределением по проектам. Кроме того, юрлица работают напрямую в системе федерального казначейства — это повышает доступность и качество информации об исполнении госконтрактов.

Благодаря переходу были оптимизированы механизмы заполнения документов — большинство информации заполняется автоматически или из выпадающих списков. Также подсистема интегрирована с Единой информационной системой в сфере закупок, что позволяет открывать и актуализировать аналитические разделы на лицевых счетах автоматически на основании информации о заключенных госконтрактах.

Поставщик Казначейства

В марте 2020 г. CNews писал о начале перевода ключевых информсистем Казначейства с СУБД Oracle Database Enterprise Edition на аналогичный по функциональности софт российской компании Postgres Professional — СУБД Postgres Pro Enterprise. Для этих целей ведомство объявило тендер на поставку лицензий ПО на три года.

В апреле 2020 г. победителем аукциона стала компания «ОТР-БИТ» («ОТР—безопасность информационных технологий»). До 20 февраля 2020 г. «ОТР 2000» выступала стопроцентным учредителем «ОТР-БИТ». На момент публикации материала 100% компании принадлежит ООО «Про ай-ти ресурс»,

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Которая, в свою очередь, на 60% сосредоточена у «Капитал трейд» и на 40% — у Алексея Геня. Данные юридические и физлица также находятся в составе учредителей «ОТР 2000».

Подробнее об «ОТР 2000»

«ОТР» — одна из крупнейших ИТ-компаний в сфере услуг управленческого и ИТ-консалтинга, системной интеграции, а также разработки и внедрения. В 2020 г. компания заняла 12 место в рейтинге крупнейших российских поставщиков ИТ-услуг CNews. «ОТР» также занимает 28 строку в рейтинге CNews «Самые крупные ИТ-компании России». Помимо этого, «ОТР» входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

Согласно официальному порталу компании, «ОТР» занимается разработкой информационных систем, системной интеграцией, внедрением ПО, техподдержкой, информационной безопасностью и т.д.

По данным «Контур.фокус», ООО «ОТР 2000», образована 17 августа 2000 г. в Москве. Ее гендиректором заявлен Сергей Манохин, учредителями являются компания «Капитал трейд» (ей принадлежит 60% акций компании), Денис Крикунчик (17,5%), Алексей Геня (7,5%), Дмитрий Рыбаков (7,5%) и Алексей Брызгалов (7,5%). Согласно ЕГРЮЛ, выручка компании по итогам 2020 г. составила 6,5 млрд руб., что на 50% больше, чем по итогам 2019 г. При этом чистая прибыль «ОТР 2000» достигла 148 млн руб. В базе «Контур.фокуса» также содержатся данные о 540 заключенных госконтрактах на общую сумму 2,6 млрд руб.